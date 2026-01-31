Tesla se despide de dos iconos para abrazar la robótica: Autos y Motos, programa 31 de enero de 2026

En Autos y Motos de este sábado, 31 de enero de 2026, estos fueron los temas:



En febrero de 2026 arrancan oficialmente las obras del corredor de TransMetro por la Carrera Séptima , un proyecto que abarcará desde la calle 99 hasta la 200.

Elon Musk anunció el cese de producción de los modelos Model X y Model S en su planta de California para concentrar recursos en el robot humanoide Optimus.

La marca BYD cerró el 2025 con un desempeño excepcional, superando las 10,000 unidades vendidas en el país y ubicándose en el top 10 de ventas generales.

Bogotá se ubica como la séptima ciudad más congestionada del mundo, con una velocidad promedio de apenas 15.4 km/h en hora pico, según un informe internacional de gestión vehicular.

