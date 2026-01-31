Hombre intentó huir de las autoridades manejando una moto con placas alteradas en el sur de Medellín

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá informó que mediante operativos de control y prevención fue capturado un hombre que portaba un arma de fuego y que, además, se transportaba en una motocicleta que tenía las placas alteradas y que fue detectada por cámaras de vigilancia en la zona de El Poblado.

Según el reporte de las autoridades, el procedimiento se produjo cuando se identificaron las irregularidades y por ello las patrullas empezaron a realizar la persecución del hombre que intentó escabullirse por las calles de la capital de Antioquia.

El general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, explicó que para lograr la captura de esta persona fue fundamental el apoyo con las cámaras de videovigilancia para dar con el paradero de la persona.

"Durante el procedimiento esta persona huyó corriendo entre los vehículos para finalmente ocultarse en la zona boscosa, en un costado del hotel del sector de Manila, y en su intento por evadir la acción policial, se despojó de un arma de fuego que portaba", detalló.



Destacan las autoridades en Medellín que debido a la reacción rápida, las patrullas lograron cerrar el perímetro para que el hombre no escapara y por ello se ejecutó su captura y también se inmovilizó la motocicleta que tenía las placas alteradas y que investigan si había sido hurtada recientemente.

Mientras que el hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, hay que destacar que durante el 2026, la Policía Metropolitana ha incautado 23 armas de fuego en Medellín.