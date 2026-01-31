Enel asegura que cortes y fallas del servicio en Villeta se debe a la temporada de lluvias

Luego de que la Alcaldía de Villeta denunciara públicamente las constantes fallas en el servicio de energía eléctrica, Enel Colombia respondió que ha fortalecido su capacidad operativa en Bogotá y Cundinamarca para atender emergencias, restablecer el servicio y mitigar los efectos de la actual temporada de lluvias.

La denuncia fue hecha por el alcalde de Villeta, Bernardo Olaya Triana, quien aseguró que el municipio lleva más de una década enfrentando interrupciones frecuentes y un servicio deficiente. “El irrespeto, el abuso, el atropello y la displicencia de Enel con Villeta es un desastre. Lo que estamos viviendo es pavoroso”, afirmó el mandatario. Según el alcalde, los cortes se presentan de manera constante y, en muchos casos, sin previo aviso, lo que ha generado graves afectaciones económicas y sociales.

En Bogotá, la empresa indicó que se han priorizado zonas como Chapinero, Usaquén, Teusaquillo, Suba y los Cerros Orientales, así como municipios cercanos como Tabio, Tenjo, Cota, Sopó y La Calera, con cerca de 410 cuadrillas entre equipos de emergencia, grupos pesados y cuadrillas comerciales de apoyo.

En Cundinamarca, la atención se concentra en municipios que han registrado mayores afectaciones, entre ellos La Mesa, El Colegio, Anapoima, Anolaima, Viotá, Cachipay, Fusagasugá, Apulo, Villeta, La Vega, Facatativá y Tena. Allí operan más de 280 grupos técnicos, incluidos equipos especializados, personal de emergencia, supervisores, ingenieros y vehículos especiales.



Enel aseguró que desde el inicio de la ola invernal en 2025 ha intensificado las labores de mantenimiento y robustecimiento de las redes eléctricas, con acciones como revisión de circuitos críticos, reemplazo de infraestructura en riesgo, modernización de redes, cambio de transformadores y poda de vegetación. La compañía explicó que cerca del 30 % de las fallas están asociadas al crecimiento de árboles y ramas cerca de las redes eléctricas.

Finalmente, Enel Colombia reiteró el llamado a la prevención durante la temporada de lluvias y recordó que, por razones de seguridad, durante tormentas eléctricas no es posible realizar maniobras sobre la red. La empresa invitó a reportar situaciones de riesgo, como cables caídos o árboles en contacto con la red, a través de sus canales de atención disponibles las 24 horas.