En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Amnistía en Venezuela
Corte Constitucional
Emergencia económica
Vuelos a Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Cundinamarca  / Enel asegura que cortes y fallas del servicio en Villeta se debe a la temporada de lluvias

Enel asegura que cortes y fallas del servicio en Villeta se debe a la temporada de lluvias

Tras las denuncias del alcalde Bernardo Olaya Triana por los constantes cortes de energía en Villeta, Enel Colombia aseguró que mantiene una operación reforzada en Bogotá y Cundinamarca para atender emergencias y reducir los impactos de la temporada de lluvias.

Publicidad

Publicidad

Publicidad