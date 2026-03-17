La extraña enfermedad que tuvo Jhon Alex Castaño que pocos conocen: "Pensé en brujería"

Luego de años de trabajo, finalmente, Jhon Alex Castaño anunció su primer Movistar Arena y, en diálogo con La Kalle, recordó sus inicios y la importancia que le da a este hito personal, en especial por su pasado cuando estuvo 17 veces en correccionales por haber estado en malos pasos.

“No mijo yo estuve 17 en correccionales mijo corra para acá ve", dijo entre risas, recordando ese pasado. Pero hay algo detrás de la historia del ‘Rey del Chupe’ que pocos recuerdan y ha sido la dura enfermedad que, en su momento, le hizo vivir momentos difíciles.

“Empecé a ir al médico, a sacarme sangre. Unos decían que era la tiroides, otros que tenía otra cosa, incluso hasta decían que estaba embrujado. Me hacían exámenes y no encontraban nada”, contó, pero aseguró que todo cambió cuando pudo ir al endocrinólogo que pudo determinar que tenía Síndrome de Cushing.

El creador de éxitos como “De bar en bar” o “La aventura” recordó estos momentos de su vida luego de cumplir 40 años, en donde se notaba agotado e hinchazón por varias partes de su cuerpo.



¿Qué es el Síndrome de Cushing?

El síndrome de Cushing es un trastorno que aparece cuando el cuerpo produce o recibe demasiado cortisol durante un periodo prolongado. Esta hormona, clave para funciones como el metabolismo y la respuesta al estrés, en exceso termina desajustando el organismo.

Puede originarse por el uso prolongado de corticoides o por alteraciones como tumores en la hipófisis o las glándulas suprarrenales.

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Sus señales más visibles incluyen aumento de peso, especialmente en el rostro y el abdomen, debilidad muscular, piel frágil y cambios en el estado de ánimo. Más allá de lo estético, puede derivar en complicaciones como hipertensión o diabetes, por lo que su diagnóstico y tratamiento oportuno resultan fundamentales.