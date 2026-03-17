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Blu Radio  / Sociedad  / La extraña enfermedad que tuvo Jhon Alex Castaño que pocos conocen: "Pensé en brujería"

La extraña enfermedad que tuvo Jhon Alex Castaño que pocos conocen: "Pensé en brujería"

El artista tuvo problema en su juventud por haberse metido en malos pasos, que, según él, lo formaron para ser una mejor persona.

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