UNGRD reporta 158 emergencias asociadas a lluvias en enero de 2026

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reportó que durante el mes de enero se registraron 158 eventos asociados a emergencias por lluvias en 117 municipios de 20 departamentos del territorio nacional, como consecuencia de las precipitaciones registradas durante los últimos días.

De acuerdo con el informe, los departamentos con mayor número de eventos fueron Huila, con 31 reportes; Nariño y Valle del Cauca, con 23 cada uno; Antioquia, con 13; y Cundinamarca, con 10 eventos asociados a la temporada de lluvias.

El consolidado nacional indica que los 158 eventos registrados corresponden principalmente a movimientos en masa, con 87 casos, seguidos de inundaciones (28), crecientes súbitas (22), vendavales (11) y avenidas torrenciales (8). Estas situaciones han generado afectaciones en zonas urbanas y rurales de los municipios reportados.

Según la UNGRD, 6.237 familias resultaron afectadas por estos eventos en distintas regiones del país. La entidad señaló que las emergencias están relacionadas con las fuertes lluvias que se han presentado en los últimos días, las cuales han incrementado el riesgo de deslizamientos, desbordamientos y afectaciones a la infraestructura local.



La Unidad indicó que mantiene el monitoreo permanente de las condiciones climáticas y de los territorios con mayor nivel de afectación, en coordinación con las autoridades departamentales y municipales, para atender las situaciones reportadas y realizar el seguimiento correspondiente.