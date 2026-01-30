En vivo
Corte Constitucional
Vuelos a Venezuela
Emergencia económica
Estados Unidos - Cuba

Blu Radio  / Nación  / UNGRD reporta 158 emergencias asociadas a lluvias en enero de 2026

UNGRD reporta 158 emergencias asociadas a lluvias en enero de 2026

Entre el 1 y el 30 de enero se registraron eventos relacionados con la temporada de lluvias en 117 municipios de 20 departamentos del país, que dejaron más de 6.000 familias afectadas, según el balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

