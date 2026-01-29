¿Hasta cuándo dejará de llover en Bogotá y otras ciudades? Meteorólogo del Ideam responde

Las fuertes lluvias que se han registrado en ciudades como Bogotá, Medellín y otras zonas de la región Andina han generado preocupación entre los ciudadanos, especialmente porque enero suele ser uno de los meses más secos del año.

Sin embargo, este 2026 ha tenido un comportamiento climático muy distinto, con aguaceros intensos y constantes que incluso han provocado emergencias en varias regiones.

En entrevista con Recap, Mirovan Sverko Navarrete, meteorólogo del Ideam, explicó por qué el país atraviesa este fenómeno y qué se puede esperar en las próximas semanas.

Fuertes lluvias en Bogotá causan inundaciones y afectaciones en principales vías. Foto: X @BogotaTransito

¿Por qué está lloviendo tanto en enero?

De acuerdo con el experto, las condiciones actuales son atípicas para esta época del año. Normalmente, enero se caracteriza por cielos despejados y poca nubosidad, pero en esta ocasión varios factores atmosféricos han alterado el patrón climático.



Entre las principales causas están:



El ingreso de grandes cantidades de humedad desde la Amazonía brasileña.

La influencia de corrientes de aire provenientes del océano Pacífico.

La activación de un patrón atmosférico conocido como la oscilación Madden-Julian, que favorece la formación de nubes y lluvias intensas.

“Todos estos factores se han combinado y han provocado que enero sea uno de los más lluviosos de los últimos años”, explicó Sverko Navarrete.

En ciudades como Medellín se han registrado precipitaciones que en menos de una hora han alcanzado niveles similares a los de todo un mes, generando inundaciones, deslizamientos y afectaciones en la movilidad. Bogotá, por su parte, también ha tenido jornadas de lluvias persistentes, algo poco común para esta época.

Según datos del Ideam, este enero superará los registros históricos de los dos últimos años, consolidándose como uno de los más lluviosos en el inicio del calendario.



¿Hasta cuándo seguirán las lluvias en Colombia?

La pregunta que muchos se hacen es cuándo volverán los días soleados. Sin embargo, el panorama no es alentador en el corto plazo.

“El comportamiento actual se conectará con la primera temporada de lluvias del año, que suele comenzar a mediados de marzo”, indicó el meteorólogo.

Además, febrero también se perfila con precipitaciones por encima del promedio, por lo que no se esperan condiciones secas en las próximas semanas.



Recomendaciones del Ideam ante temporada de lluvias

Ante este panorama, el Ideam recomienda:

