Blu Radio  / Regiones  / Cundinamarca  / La Mesa, Cundinamarca, en alerta por posibles inundaciones y desbordamientos por lluvias

La Mesa, Cundinamarca, en alerta por posibles inundaciones y desbordamientos por lluvias

Hay un decreto municipal con el que se prohíbe la entrada de personas a corrientes hídricas como ríos, lagos y lagunas por las constantes lluvias.

