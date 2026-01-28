La Mesa, Cundinamarca, en alerta por posibles inundaciones y desbordamientos por lluvias

En diálogo con Blu Radio, la alcaldesa de La Mesa, Cundinamarca, Laura Londoño, aseguró que el municipio se encuentra en alerta por posibles crecientes y desbordamientos por cuenta de las intensas lluvias y que ya se adelantan labores de limpieza de mecanismos pluviales, junto con la cooperación de la Gobernación de Cundinamarca. Asimismo, confirmó que ya hay un decreto municipal expedido semanas atrás con el que se prohíbe el ingreso de personas a las fuentes hídricas del municipio.

“Nosotros estamos ya en alerta desde dos semanas anteriores, pues hemos anunciado todas estas medidas de mitigación. De hecho, expedimos también un decreto municipal, el cual prohíbe acercarse a fuentes hídricas y, en este momento, el uso de ríos, quebradas, canales, cascadas o cualquier tipo de fuente hídrica en el municipio. Estamos en alerta por estas lluvias y riesgos de crecientes súbitas”, concluyó la alcaldesa.

Entretanto, la alcaldesa de La Mesa le confirmó a Blu Radio que la señora Olga Leticia Medina salía de su lugar de trabajo sobre las 7:00 p. m. rumbo a su residencia. Según relata la mandataria local, ella era administradora de uno de los conjuntos residenciales que hay por el sector cuando la creciente súbita arrastró el vehículo en el que se transportaba. Asimismo, aseguró que a lo largo de este miércoles continuarán las labores de recuperación del vehículo, que quedó atrapado en la zona tras lo ocurrido.

Así las cosas, la alcaldesa Laura Londoño aseguró que en el municipio ya se han presentado deslizamientos en varios sectores a causa de las lluvias que, por fortuna, no han dejado personas lesionadas. Por otro lado, aseguró que continúan las labores de remoción de basura de los desagües, ya que en los operativos que realiza la alcaldía se evidencian rastros de elementos que impiden el flujo continuo del agua.