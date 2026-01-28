En vivo
Tragedia en La Mesa: quebrada arrastró un carro y una mujer murió; fuertes lluvias en Cundinamarca

Tragedia en La Mesa: quebrada arrastró un carro y una mujer murió; fuertes lluvias en Cundinamarca

Las fuertes lluvias en el municipio de La Mesa, Cundinamarca, provocaron el desbordamiento de una quebrada que arrastró un vehículo y causó la muerte de una mujer identificada como Leticia Medina, madre de la periodista Yulieth Rodríguez.

