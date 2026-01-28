Tragedia en La Mesa: quebrada arrastró un carro y una mujer murió; fuertes lluvias en Cundinamarca

La temporada invernal sigue causando emergencias en el departamento de Cundinamarca. En las últimas horas, una fuerte corriente de agua desbordó una quebrada en el municipio de La Mesa y arrastró un vehículo en el que se movilizaba una mujer, quien perdió la vida pese a los esfuerzos de los organismos de socorro.



La creciente sorprendió a una conductora en La Mesa

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca y el Consejo de Gestión del Riesgo del municipio, el hecho ocurrió en el sector conocido como Puente Roto, sobre la vía San Joaquín – La Mesa, cuando la quebrada se salió de su cauce debido a la intensidad de las lluvias.

El torrente alcanzó a envolver un automóvil, que fue arrastrado varios metros por la corriente. En su interior se encontraba Leticia Medina, de aproximadamente 65 años, quien no logró salir del vehículo a tiempo. Los bomberos, junto a personal de la Administración Municipal, llegaron con maquinaria al lugar e intentaron rescatar el automotor, pero confirmaron el fallecimiento de la mujer.



La víctima era madre de una reconocida periodista regional

La víctima fue identificada como la madre de Yulieth Rodríguez, periodista y directora de la emisora Cristalina Stereo, medio de comunicación con amplia trayectoria en la provincia del Tequendama.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, expresó en su cuenta de X su solidaridad con la comunicadora y su familia: “Lamentamos profundamente esta pérdida humana y expresamos toda nuestra solidaridad con Yulieth, su familia y los compañeros de la emisora. Seguimos articulando las acciones necesarias con las autoridades locales para atender las consecuencias de las lluvias en el departamento”, escribió el mandatario, quien además publicó fotografías y videos de los operativos de emergencia.



Afectaciones adicionales en el municipio de La Mesa

Las precipitaciones también ocasionaron otras emergencias en distintos puntos del municipio. El muro divisorio del conjunto residencial Heliconias, que colinda con el cementerio municipal, colapsó hacia las 7:00 p.m., generando alarma entre los habitantes del sector.

Asimismo, varios postes de energía eléctrica se inclinaron, lo que obligó a la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres (UAEGRD) a coordinar con la empresa Enel la evaluación y atención de la infraestructura afectada.



Tránsito restringido y alerta por nuevas lluvias

La vía Bogotá–La Mesa, una de las arterias principales del occidente de Cundinamarca, se mantiene con paso restringido a un solo carril en el kilómetro 73+400, en el sector Fruterías, debido a la caída de rocas y árboles sobre la calzada. Las autoridades recomiendan a los conductores tomar vías alternas y acatar las indicaciones del personal de tránsito y emergencia.



El Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca informó que continúa en labores de monitoreo por posibles deslizamientos y crecientes súbitas en otros municipios de la región del Tequendama, incluyendo Anapoima, Tena, Cachipay y San Antonio del Tequendama.

Las autoridades insisten en que la comunidad mantenga la precaución, evitando transitar por zonas de riesgo e informando de inmediato cualquier situación de emergencia.

