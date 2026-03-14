Sinuano Día, resultado último sorteo del chance hoy, sábado 14 de marzo de 2026

El chance Sinuano Día continúa posicionándose como uno de los juegos de azar más populares y consultados en la región Caribe de Colombia. Cada día, miles de apostadores revisan los resultados con la expectativa de que su número resulte favorecido y puedan obtener alguno de los premios que ofrece este tradicional sorteo.



Número ganador del Sinuano Día hoy, sábado 14 de marzo de 2026

El número ganador del chance Sinuano Día de este sábado 14 de marzo de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Hora del sorteo del Sinuano Día

El Sinuano Día se realiza todos los días del año, incluidos fines de semana y festivos, lo que brinda oportunidades constantes para quienes desean participar en este juego de azar.

Los resultados oficiales se publican después de las 2:30 p. m., momento en el que los apostadores pueden comprobar si el número que eligieron fue el ganador. La puntualidad en la divulgación de los resultados ha contribuido a fortalecer la confianza de los jugadores en este sorteo.

Modalidades de apuesta del Sinuano Día

Este chance ofrece diversas modalidades de juego, pensadas para adaptarse a diferentes estrategias de apuesta y presupuestos. Cada modalidad tiene probabilidades y premios distintos según la cantidad de cifras acertadas.

Entre las principales opciones disponibles están:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

acertar las cuatro cifras sin importar el orden. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

acertar las tres últimas cifras en el orden correcto. 3 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden.

acertar las cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.

acertar las dos últimas cifras del resultado. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Gracias a esta variedad de modalidades, tanto quienes buscan premios mayores como quienes prefieren apuestas más sencillas pueden participar en cada sorteo.



Cuánto cuesta jugar el Sinuano Día

Uno de los aspectos que explica la popularidad del Sinuano Día en la región Caribe es que permite participar con montos accesibles, lo que facilita que más personas puedan probar suerte.



Los valores autorizados para apostar son:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

$500 pesos colombianos Apuesta máxima: $25.000 pesos colombianos

Este rango permite que jugadores con distintos presupuestos puedan participar en el sorteo diariamente.



Cómo reclamar un premio del Sinuano Día

Las personas que resulten ganadoras deben dirigirse a un punto autorizado de Apuestas del Sinú para iniciar el proceso de reclamación del premio.

Documentos básicos requeridos

Para reclamar el dinero es necesario presentar:



Tiquete original en buen estado y sin alteraciones

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Requisitos según el monto ganado

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Dependiendo del valor del premio obtenido, pueden solicitarse requisitos adicionales:



Premios menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

solo se requieren los documentos básicos. Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT.

además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT. Premios superiores a 182 UVT: se exige una certificación bancaria vigente, junto con los documentos anteriores. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Con una frecuencia diaria, modalidades de apuesta variadas y reglas claras para reclamar premios, el Sinuano Día sigue siendo uno de los sorteos de chance más consultados por los apostadores que revisan cada día los resultados en Colombia.