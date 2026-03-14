Influencer alemán Dominic Wolf hizo importante anuncio: "Mucho sacrificio"

El creador de contenido alemán Dominic Fabián Wolf, reconocido en redes sociales por sus videos sobre la cultura, la gastronomía y los paisajes del país, anunció que oficialmente recibió la nacionalidad colombiana, luego de varios años viviendo en el territorio nacional.

El influencer, que llegó a Colombia hace cerca de una década, se ha convertido en una figura conocida en plataformas digitales por compartir experiencias cotidianas y mostrar tradiciones locales desde la mirada de un extranjero. Sus contenidos, en los que destaca aspectos positivos del país, han logrado conectar con miles de seguidores tanto dentro como fuera del territorio colombiano.

La noticia fue confirmada por el propio creador a través de un video publicado en sus redes sociales, donde expresó su emoción por convertirse oficialmente en colombiano: "Me llegó la mejor noticia del mundo" afirmó Dominic. En el mensaje explicó que el proceso para obtener la ciudadanía implicó varios trámites y el cumplimiento de los requisitos exigidos por las autoridades, un camino que tomó varios años hasta concretarse.

Wolf se radicó inicialmente en Bucaramanga, capital del departamento de Santander, Colombia, ciudad desde la cual empezó a producir contenido sobre su experiencia viviendo en el país. Llegó como estudiante y se enamoró; con el paso del tiempo, sus videos comenzaron a viralizarse y le permitieron construir una amplia comunidad interesada en conocer la cultura colombiana desde una perspectiva internacional.



En sus publicaciones, el creador suele recorrer diferentes regiones del país para mostrar su diversidad cultural, la gastronomía típica y las tradiciones de cada lugar, convirtiéndose para muchos seguidores en un “embajador digital” que promueve una imagen positiva de Colombia en el exterior.

Dominic Wolf Foto: Instagram @dominiccolombia

Además de su crecimiento profesional en redes sociales, el influencer también consolidó su vida personal en el país; en 2025 contrajo matrimonio con la abogada santandereana Paula Montagut en una ceremonia realizada en Floridablanca, evento que también compartió con su comunidad de seguidores.

Tras recibir oficialmente la nacionalidad, Wolf aseguró que este paso representa un momento muy importante en su vida, pues siente que ahora está aún más ligado al país que eligió como hogar y donde ha construido su proyecto personal y profesional.