Gerson, el colombiano que dio su vida para salvar a sus vecinos en un incendio en España

El pueblo de Xàbia, en Alicante (este de España), arropó este viernes a la familia de Gerson, un hombre colombiano que murió el jueves al alertar a sus vecinos de un incendio originado en una vivienda del inmueble en el que residía.

En el suceso, que se produjo (por causas aún desconocidas) en las primeras horas de la tarde del jueves en un bloque de cinco alturas ubicado en la zona del Arenal, fallecieron una mujer de 71 años que vivía en la vivienda donde se originó el fuego, situada en una segunda planta, y Gerson, de 42, que alertó a los vecinos de lo que ocurría.

La alcaldesa de Xàbia, Rosa Cardona, destacó este viernes el mérito y la valentía de Gerson durante la reunión que mantuvo con sus familiares -su viuda y sus dos hijos-, a los que trasladó personalmente su pésame y el respaldo institucional del ayuntamiento.

En el encuentro, según fuentes del Ayuntamiento de Xàbia, los familiares solicitaron ayuda para la repatriación del difunto y el acompañamiento de "la familia en este doloroso proceso".



"Desde ese mismo momento, el ayuntamiento trabaja en coordinación directa con la familia para atender esta petición y cumplir su voluntad", señalaron las mismas fuentes.

El Consistorio reiteró su "compromiso absoluto con todas las personas afectadas" por el incendio y dijo que continuará trabajando, junto a los cuerpos de emergencia y las administraciones competentes, para "garantizar su atención, seguridad y acompañamiento en todo momento".



Una medalla para Gerson

Asimismo, la alcaldesa elevará al pleno municipal una propuesta para la concesión de una medalla y un distintivo honorífico tanto a Gerson, a título póstumo, como a los cuerpos y fuerzas de seguridad que arriesgaron su vida logrando salvar a varios vecinos.

El siniestro también obligó a desalojar a unas cuarenta personas del edificio, entre ellas una familia que fue rescatada por un agente de la Policía Local. Su intervención, según fuentes municipales, salvó la vida de los integrantes de esta familia, que se encontraban atrapados en el inmueble.

Desde el primer momento, el Ayuntamiento de Xàbia activó todos los recursos disponibles para atender a las personas afectadas e informó de que "se encuentran bien atendidas y hospedadas en alojamientos provisionales, donde permanecerán hasta que puedan regresar progresivamente a sus viviendas, una vez desaparezca cualquier situación de riesgo y se garantice plenamente su seguridad".

De forma paralela, se están celebrando reuniones de coordinación constantes con los afectados con el objetivo de mantenerles informados de la evolución de la situación, los avances en la evaluación de daños y los trabajos necesarios para que las viviendas puedan volver a ser habitadas en condiciones de seguridad.