En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario mínimo
Inversiones forzosas
General Edwin Urrego
Emergencias por lluvias en Córdoba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Video: camioneta estalló tras ser arrollada por un camión en trágico accidente

Video: camioneta estalló tras ser arrollada por un camión en trágico accidente

Al llegar las autoridades los daños eran irreversibles y la camioneta quedó totalmente destruida tras el impacto. El hecho dejó al menos tres muertos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad