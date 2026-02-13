Video: camioneta estalló tras ser arrollada por un camión en trágico accidente

Un trágico accidente de tránsito quedó registrado gracias a una cámara de seguridad, un hecho que, lamentablemente, dejó el saldo de tres muertos tras que una camioneta estallara en llamas tras ser arrollada por un camión, sin embargo, todo se dio por una imprudencia minutos antes.

El hecho se registró en en la N3 en dirección a Durban antes de la rampa de salida de Shongweni al oeste de Durban, en Sudáfrica. Tal como se pudo ver en el video captado en la cámara de seguridad, la camioneta fue impactada tras invadir el carril contrario, pero esto luego de ser chocada por un camión que la terminó mandando a esta dirección.

“Los paramédicos evaluaron el lugar y descubrieron que se cree que un camión y una camioneta chocaron antes de que la camioneta chocara contra las barreras donde trabajaban los trabajadores y se incendiara. El camión perdió el control y se desvió por la mediana central y cruzó la calzada en dirección norte por un terraplén”, informaron las autoridades locales, según dio a conocer el medio local Arrive Alive.

Al parecer estos dos tuvieron una discusión previa.. El vehículo fue con toda la intención de descarrilar al otro, que lamentable estalló en llamas 😖😖 pic.twitter.com/BpG2O6yFAV — 🩸Anxious Vids🔥 (@Anxiousvids) February 13, 2026

El hecho dejó tres personas muertas, quienes eran los que se encontraban en la camioneta y perdieron la vida en el interior de la misma por las llamas causadas en el accidente, además cuatro trabajadores, que se encontraba en la autopista en ese momento y alcanzaron a ser impactados, sufrieron algunas lesiones, pero ninguna de gravedad.



La camioneta estalló segundos después de su impacto con el camión, dejando toda la escena en algo trágico y, en algunas imágenes, se mostró el daño irreparable que quedó al ser verse partes pequeñas de la camioneta y algunos objetos personales de los ocupantes.

“En este momento, se desconocen los hechos que condujeron al accidente; sin embargo, SAPS y RTI estuvieron presentes y seguirán investigando”, añadieron, en especial si el camión que empujó a la camioneta lo hizo por accidente o fue intencionalmente.