En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Juan Daniel Oviedo
Guerra en Irán
Elecciones presidenciales 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Tecnología  / ¿Su iPhone se recalienta mientras lo carga? ¡Ojo! La batería puede estar en peligro

¿Su iPhone se recalienta mientras lo carga? ¡Ojo! La batería puede estar en peligro

Muchos usuarios de iPhone han señalado que su celular se recalienta mientras carga. Sin embargo, no es un caso que ocurra únicamente en dispositivos de Apple, ya que también puede presentarse en teléfonos de otras marcas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad