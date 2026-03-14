¿Su iPhone se recalienta mientras lo carga? ¡Ojo! La batería puede estar en peligro

El celular se ha convertido en una herramienta indispensable en el día a día para millones de personas. Ya sea para hacer llamadas, videollamadas o usar aplicaciones, redes sociales, entre otras actividades que las personas realizan diariamente. Por ello, para muchos resulta preocupante cuando su dispositivo se recalienta más de lo normal, especialmente mientras está cargando.

Si bien para muchos esto es una señal de alerta, en varios casos se trata de un fenómeno normal mientras el equipo se recarga. Sin embargo, si el calentamiento es excesivo o frecuente, es momento de prestar atención al estado de la batería.



¿Su iPhone se recalienta mientras lo carga? Esto dicen los expertos

Muchos usuarios de iPhone han señalado que su celular se recalienta mientras carga. Sin embargo, no es un caso que ocurra únicamente en dispositivos de Apple, ya que también puede presentarse en teléfonos de otras marcas. Cuando el teléfono se conecta, la batería empieza a recibir energía y a almacenarla. Durante este proceso, varios componentes del equipo trabajan con mayor intensidad, lo que puede generar un aumento de temperatura.

De acuerdo con expertos, este calentamiento se hace más evidente cuando el equipo utiliza tecnologías como:



Carga rápida.

Carga inalámbrica.

Uso de aplicaciones exigentes mientras se carga.

En estos casos, el calor suele ser temporal y forma parte del funcionamiento habitual del teléfono.

Sin embargo, si el dispositivo llega a temperaturas demasiado altas, el propio sistema activa mecanismos para evitar daños mayores en la batería y en otros componentes internos.



Así puede ver la condición de su batería en iPhone Foto: Blu Radio

Celular se recalienta: el detalle que podría estar dañando la batería

Los teléfonos inteligentes están diseñados para reaccionar cuando detectan un sobrecalentamiento. Por ejemplo, el sistema puede aplicar una serie de medidas para proteger el equipo.

Entre las acciones más comunes están:



Reducir la velocidad de carga.

Disminuir el brillo de la pantalla.

Cerrar aplicaciones que consumen muchos recursos.

Bajar temporalmente el rendimiento del dispositivo.

En situaciones más extremas, el teléfono puede incluso limitar su funcionamiento únicamente a llamadas de emergencia mientras la temperatura vuelve a niveles seguros.



Por qué se recalienta el celular mientras se carga

El aumento de temperatura también puede estar relacionado con factores externos o con la forma en que se utiliza el dispositivo mientras está conectado al cargador.

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De hecho, existen varias situaciones que pueden generar este fenómeno:



Usar el GPS mientras el celular se carga.

Mantener la pantalla encendida por largos periodos.

Exponer el teléfono al sol o a temperaturas elevadas.

Ejecutar varias aplicaciones exigentes al mismo tiempo.

Un ejemplo común ocurre cuando el usuario utiliza aplicaciones de navegación en el carro mientras el equipo está cargando. Durante ese tiempo, el teléfono realiza varias tareas simultáneamente: mantiene la pantalla activa, ejecuta el GPS y procesa la carga de la batería.

Si el celular está demasiado caliente, lo más recomendable es desconectarlo y dejarlo reposar algunos minutos. Cuando la temperatura vuelva a la normalidad, se puede retomar la carga para evitar el desgaste prematuro de la batería.

