Paisita Día, resultado del último sorteo del chance hoy, sábado 14 de marzo de 2026

El chance Paisita Día se mantiene como uno de los sorteos más consultados por los apostadores en Colombia, especialmente en el departamento de Antioquia, donde miles de jugadores revisan diariamente los resultados para conocer si su número fue favorecido.



Número ganador del Paisita Día hoy, sábado 14 de marzo de 2026

El número ganador del chance Paisita Día de este sábado 14 de marzo 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo Paisita Día

Uno de los aspectos que más valoran los apostadores es la puntualidad del sorteo y la rápida publicación de los resultados. El Paisita Día se realiza todos los días del año, incluidos domingos y festivos.

Los horarios oficiales del sorteo son:



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

1:00 p. m. Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Una vez finaliza el sorteo, los resultados se difunden a través de canales oficiales y puntos de venta autorizados, lo que permite a los jugadores revisar rápidamente si su apuesta resultó ganadora.



Modalidades de juego disponibles

El Paisita Día ofrece diferentes modalidades de apuesta, lo que permite a los jugadores elegir la estrategia que mejor se adapte a sus preferencias. Cada modalidad tiene probabilidades de acierto y premios distintos según la cantidad de cifras acertadas.

Entre las opciones más utilizadas se encuentran:



4 cifras directo (superpleno): acertar el número completo en el orden exacto.

acertar el número completo en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

acertar las cuatro cifras sin importar el orden. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

acertar las tres últimas cifras en el orden correcto. 3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden.

acertar las cifras sin importar el orden. 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.

acertar las dos últimas cifras del resultado. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Esta variedad permite que los jugadores puedan apostar por premios más altos o elegir modalidades con mayores probabilidades de ganar.



Cómo reclamar un premio del Paisita Día

Las personas que resulten ganadoras deben acercarse a un punto autorizado de Su Red para iniciar el proceso de reclamación del premio.



Documentos básicos

Para reclamar el dinero es necesario presentar:



Tiquete original en buen estado

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Requisitos según el valor del premio

Los requisitos pueden variar dependiendo del monto ganado:



Premios menores a 48 UVT: solo se solicitan los documentos básicos.

solo se solicitan los documentos básicos. Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT.

además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT. Premios superiores a 182 UVT: se requieren los documentos anteriores y una certificación bancaria vigente. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Gracias a su frecuencia diaria, variedad de modalidades de apuesta y un proceso claro para reclamar premios, el Paisita Día continúa consolidándose como uno de los sorteos de chance más consultados por los apostadores en Colombia.

