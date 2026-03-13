Paisita Día, resultado del último sorteo del chance hoy, viernes 13 de marzo de 2026

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El chance Paisita Día continúa siendo uno de los sorteos más consultados por los apostadores en Colombia, especialmente en el departamento de Antioquia.
El número ganador del chance Paisita Día de este viernes 13 de marzo 2026 es el 7973 - 6 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.
Uno de los aspectos más valorados por los apostadores es la puntualidad del sorteo y la rapidez con la que se publican los resultados. El Paisita Día se juega todos los días del año, incluidos domingos y festivos. Sus horarios oficiales son:
Una vez finaliza el sorteo, los resultados se difunden a través de canales oficiales y puntos de venta autorizados, lo que permite a los jugadores verificar rápidamente si su número resultó favorecido.
El Paisita Día ofrece diversas modalidades de apuesta diseñadas para adaptarse a las preferencias y estrategias de cada jugador. Cada modalidad presenta probabilidades y premios diferentes según la cantidad de cifras acertadas.
Entre las opciones más utilizadas se encuentran:
Esta variedad permite que los jugadores puedan apostar por premios más altos o elegir modalidades con mayores probabilidades de acierto.
Las personas que resulten ganadoras deben acudir a un punto autorizado de Su Red para iniciar el proceso de reclamación del premio.
Documentos básicos
Para realizar el trámite es necesario presentar:
Requisitos según el valor del premio
Dependiendo del monto ganado, pueden solicitarse requisitos adicionales:
Gracias a su frecuencia diaria, variedad de modalidades de apuesta y un proceso claro para reclamar premios, el Paisita Día continúa siendo uno de los sorteos más consultados por los apostadores en Colombia.