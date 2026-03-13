Paisita Día, resultado del último sorteo del chance hoy, viernes 13 de marzo de 2026

El chance Paisita Día continúa siendo uno de los sorteos más consultados por los apostadores en Colombia, especialmente en el departamento de Antioquia.



Número ganador del Paisita Día hoy, viernes 13 de marzo de 2026

El número ganador del chance Paisita Día de este viernes 13 de marzo 2026 es el 7973 - 6 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.



Número ganador: 7973

Dos últimas cifras: 73

Tres últimas cifras: 973

La quinta: 6

Horario del sorteo Paisita Día

Uno de los aspectos más valorados por los apostadores es la puntualidad del sorteo y la rapidez con la que se publican los resultados. El Paisita Día se juega todos los días del año, incluidos domingos y festivos. Sus horarios oficiales son:



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

1:00 p. m. Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Una vez finaliza el sorteo, los resultados se difunden a través de canales oficiales y puntos de venta autorizados, lo que permite a los jugadores verificar rápidamente si su número resultó favorecido.



Modalidades de juego disponibles

El Paisita Día ofrece diversas modalidades de apuesta diseñadas para adaptarse a las preferencias y estrategias de cada jugador. Cada modalidad presenta probabilidades y premios diferentes según la cantidad de cifras acertadas.

Entre las opciones más utilizadas se encuentran:



4 cifras directo (superpleno): acertar el número completo en el orden exacto.

acertar el número completo en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

acertar las tres últimas cifras en el orden correcto. 3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden.

acertar las cifras sin importar el orden. 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.

acertar las dos últimas cifras del resultado. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Esta variedad permite que los jugadores puedan apostar por premios más altos o elegir modalidades con mayores probabilidades de acierto.



Cómo reclamar un premio del Paisita Día

Las personas que resulten ganadoras deben acudir a un punto autorizado de Su Red para iniciar el proceso de reclamación del premio.

Documentos básicos



Para realizar el trámite es necesario presentar:



Tiquete original en buen estado

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Requisitos según el valor del premio

Dependiendo del monto ganado, pueden solicitarse requisitos adicionales:



Premios menores a 48 UVT: solo se exigen los documentos básicos.

solo se exigen los documentos básicos. Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT.

además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT. Premios superiores a 182 UVT: se requieren los documentos anteriores y una certificación bancaria vigente. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Gracias a su frecuencia diaria, variedad de modalidades de apuesta y un proceso claro para reclamar premios, el Paisita Día continúa siendo uno de los sorteos más consultados por los apostadores en Colombia.