Más de 6.000 personas permanecen confinadas en Chocó por amenaza del ELN

La Gobernación de Chocó confirmó que hay más de 6.000 personas confinadas en el Bajo Baudó por amenaza terrorista del ELN. Autoridades aseguran el grupo armado ha usado drones y granadas para atacar a la Fuerza Pública.

Debido a las recientes amenazas de constreñimiento armado indefinido por parte del ELN, la Gobernación de Chocó confirmó que actualmente hay 6.047 personas confinadas de 16 comunidades afro y 10 comunidades indígenas en la subregión del Bajo Baudó, hecho que ha puesto en alerta a todas las autoridades debido a las amenazas del grupo armado.

Lo que se ha podido conocer es que la Armada Nacional ha tenido que reforzar la seguridad en los ríos Docampadó, Ijúa y Orpúa, en donde las amenazas del ELN están latentes y en donde, además, en las últimas horas se reportaron combates en esta zona del Bajo Baudó.

La gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, solicitó un refuerzo militar para poder acompañar permanentemente a las comunidades confinadas y también anunció la llegada de ayudas humanitarias para las miles de familias damnificadas.



"Más de 6000 personas que se encuentran en este anuncio constreñidas y también por supuesto confinada sin la posibilidad de movilización y por supuesto con la limitación de su mínimo vital y la seguridad alimentaria. En el departamento del Chocó, infortunadamente, la confrontación se ha venido presentando; hay una disputa territorial que viene dejando a la comunidad la sociedad civil en el medio", dijo la mandataria.

Hay que mencionar que también se habló sobre los recientes ataques a la Estación de Policía de Santa Rita de Iró en donde se usaron drones y granadas, siendo una de las cinco acciones delincuenciales que ha hecho el ELN en el departamento de Chocó como lo ocurrido en Sipí, Guarato o San José del Palmar.

Por ahora se espera que la Fuerza Pública haga presencia activa en la zona afectada por las amenazas del ELN y así poder mitigar posibles acciones terroristas contra la población civil que aseguran desde la Gobernación de Chocó vulnera de manera grave los derechos humanos.