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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Más de 6.000 personas permanecen confinadas en Chocó por amenaza del ELN

Más de 6.000 personas permanecen confinadas en Chocó por amenaza del ELN

Ante este panorama, la Armada Nacional ha tenido que reforzar la seguridad en los ríos Docampadó, Ijúa y Orpúa.

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