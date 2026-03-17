Más de 6.000 personas permanecen confinadas en Chocó por amenaza del ELN

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La Gobernación de Chocó confirmó que hay más de 6.000 personas confinadas en el Bajo Baudó por amenaza terrorista del ELN. Autoridades aseguran el grupo armado ha usado drones y granadas para atacar a la Fuerza Pública.
Debido a las recientes amenazas de constreñimiento armado indefinido por parte del ELN, la Gobernación de Chocó confirmó que actualmente hay 6.047 personas confinadas de 16 comunidades afro y 10 comunidades indígenas en la subregión del Bajo Baudó, hecho que ha puesto en alerta a todas las autoridades debido a las amenazas del grupo armado.
Lo que se ha podido conocer es que la Armada Nacional ha tenido que reforzar la seguridad en los ríos Docampadó, Ijúa y Orpúa, en donde las amenazas del ELN están latentes y en donde, además, en las últimas horas se reportaron combates en esta zona del Bajo Baudó.
La gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, solicitó un refuerzo militar para poder acompañar permanentemente a las comunidades confinadas y también anunció la llegada de ayudas humanitarias para las miles de familias damnificadas.
"Más de 6000 personas que se encuentran en este anuncio constreñidas y también por supuesto confinada sin la posibilidad de movilización y por supuesto con la limitación de su mínimo vital y la seguridad alimentaria. En el departamento del Chocó, infortunadamente, la confrontación se ha venido presentando; hay una disputa territorial que viene dejando a la comunidad la sociedad civil en el medio", dijo la mandataria.
Hay que mencionar que también se habló sobre los recientes ataques a la Estación de Policía de Santa Rita de Iró en donde se usaron drones y granadas, siendo una de las cinco acciones delincuenciales que ha hecho el ELN en el departamento de Chocó como lo ocurrido en Sipí, Guarato o San José del Palmar.
Por ahora se espera que la Fuerza Pública haga presencia activa en la zona afectada por las amenazas del ELN y así poder mitigar posibles acciones terroristas contra la población civil que aseguran desde la Gobernación de Chocó vulnera de manera grave los derechos humanos.