Dorado Tarde, resultado del último sorteo del chance hoy, sábado 31 de enero de 2026

El Dorado Tarde es uno de los juegos de chance más tradicionales de Colombia, reconocido por su amplia cobertura a nivel nacional. Sus sorteos diarios permiten a los apostadores participar en la mayoría de ciudades y municipios del país a través de puntos de venta autorizados.
El número ganador del chance Dorado Tarde de este sábado 31 de enero de 2026 es el 5734 - 2 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
|Dorado Tarde
|30 enero 2026
|2941 - 1
|Dorado Tarde
|29 enero 2026
|6338 - 6
Los premios del Dorado Tarde dependen de la modalidad seleccionada y de la cantidad de cifras acertadas. Los pagos oficiales por cada peso apostado son:
Desde 2025, el sorteo incorporó la quinta balota, una alternativa que incrementa las oportunidades de ganar cuando coincide con el número oficial, ampliando las opciones de premiación para los jugadores.
Reclamar un premio del Dorado Tarde es un proceso seguro y transparente. Según las disposiciones de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 deben cobrarse exclusivamente en puntos de pago autorizados.
Para realizar el cobro, el ganador debe:
Cumplir con estos requisitos garantiza un trámite ágil y confiable en uno de los juegos de chance más reconocidos de Colombia.