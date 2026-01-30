Dorado Tarde, resultado del último sorteo del chance hoy, viernes 30 de enero de 2026

Publicidad
El Dorado Tarde es uno de los juegos de chance más tradicionales de Colombia, reconocido por su amplia cobertura a nivel nacional. Los apostadores pueden participar en la mayoría de ciudades y municipios del país a través de puntos de venta autorizados.
El número ganador del chance Dorado Tarde de este viernes 30 de enero de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
|Dorado Tarde
|29 enero 2026
|6338 - 6
Los premios del Dorado Tarde varían según la modalidad seleccionada y la cantidad de cifras acertadas. Los pagos oficiales por cada peso apostado son los siguientes:
Desde 2025, el sorteo del Dorado Tarde incorporó una quinta balota, que ofrece la oportunidad de aumentar las ganancias si coincide con el número oficial. Esta novedad amplía las posibilidades de premiación para quienes participan en el juego.
Reclamar un premio del Dorado Tarde es un proceso seguro y transparente. Según las disposiciones de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 deben cobrarse únicamente en puntos de pago autorizados.
Para reclamar el premio, el ganador debe:
Cumplir con estos requisitos garantiza un proceso ágil y confiable para quienes resulten ganadores en este tradicional juego de chance colombiano.