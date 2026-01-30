Camioneros bloquean vía a Buenaventura; reclaman falta de control en terminales portuarias

Está paralizado el puerto de Buenaventura por una protesta que adelantan transportadores de carga, en la carretera, en el sector La Caucana. Los camioneros reclaman al Gobierno Nacional por la falta de control en las terminales portuarias.

Aseguran que tienen que esperar horas para retirar contenedores con mercancías. Dice que los costos de viajes y combustibles se han incrementado hasta 120%.

“La negligencia en la gestión de contenedores colapsa la logística. Navieras dejan patios llenos sin evacuar, la Superintendencia de Transporte no ejerce control eficaz, y el camionero tradicional termina quebrado mientras la cadena productiva se desangra”, expresó a través de sus redes sociales el Sindicato Nacional de Conductores y Propietarios, Sinalco.

El gremio pide la presencia de funcionarios del Ministerio de Transporte en el lugar de la protesta.



Por este bloqueo, hay cantidad de vehículos de pasajeros y carga esperando en la vía la espera que se habilite el tránsito entre el Pacífico y el interior del país.