Corte Constitucional
Vuelos a Venezuela
Emergencia económica
Estados Unidos - Cuba

Vamos a luchar palmo a palmo para que Iván Cepeda esté en la consulta: exministra Susana Muhamad

Vamos a luchar palmo a palmo para que Iván Cepeda esté en la consulta: exministra Susana Muhamad

Según Muhamad, el movimiento progresista no contempla un escenario sin su candidato principal, a quien define como el portador del "ADN progresista" necesario para liderar el país.

