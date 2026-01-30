Vamos a luchar palmo a palmo para que Iván Cepeda esté en la consulta: exministra Susana Muhamad

La exministra de Ambiente, Susana Muhamad, ha salido en defensa de la participación de Iván Cepeda en la consulta del próximo 8 de marzo, calificando los posibles impedimentos del Consejo Nacional Electoral (CNE) como "maniobras políticas" que atentan contra la democracia.

Según Mohamad, el movimiento progresista no contempla un escenario sin su candidato principal, a quien define como el portador del "ADN progresista" necesario para liderar el país. Por ello, Muhamad fue enfática en que darán la pelea jurídica.

"Aquí vamos a luchar palmo a palmo con todos los elementos a nuestro alcance para que no solo Iván Cepeda esté en la consulta, sino que podamos consolidar el Frente por la Vida y el objetivo es luchar por los derechos democráticos de los más de 3 millones de personas que ya participaron en procesos previos", indicó Muhamad.

Para la exministra, la consulta no es solo un tema táctico, sino la base para constituir un frente que pueda disputar el poder en igualdad de condiciones.



"No se puede impedir con leguleyadas la estrategia de formación de mayorías, que en el fondo es de lo que se trata la democracia. Nos negarían la constitución de ese Frente por la Vida si no permiten que todos los que hemos decidido constituirnos en ese frente podamos participar", enfatizó.

A pesar de las diferencias, Muhamad aseguró que el compromiso de la consulta interpartidista es absoluto: si otro candidato resultara ganador, el sector de Cepeda apoyaría a esa persona para la primera vuelta. Sin embargo, insistió en que la "continuidad de Gustavo Petro" se encuentra representada genuinamente en Iván Cepeda.

"Que nuestra consulta sea la más votada de todas las consultas, porque eso impulsa al candidato que gane en esa consulta a la primera vuelta", expresó.

Publicidad

Escuche la entrevista aquí: