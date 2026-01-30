Gobierno anuncia acción jurídica para frenar suspensión provisional de emergencia económica

El Gobierno reaccionó a la decisión de la Corte Constitucional de suspender provisionalmente el decreto de emergencia económica expedido por la administración del presidente Gustavo Petro y confirmó que emprenderá acciones jurídicas para controvertir la medida.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, aseguró que aunque respetan las decisiones judiciales, no comparten el criterio aplicado por el alto tribunal y consideran que la figura utilizada no existe en la legislación colombiana para este tipo de actos.

Ávila señaló que la defensa del decreto se dará ante la misma Corte y estará centrada en cuestionar la validez de la suspensión provisional de un acto legislativo de emergencia. Según explicó, el Ejecutivo sostiene que la normatividad vigente no contempla ese mecanismo frente a decretos dictados bajo estados de excepción, por lo que buscarán que la decisión sea revisada jurídicamente.

“Obviamente, las decisiones que se toman en la corte las respetamos, aunque no las compartamos, y las reclamamos también. Vamos a hacer una acción jurídica ante la misma corte por la decisión que ha tomado, porque consideramos que adoptó una decisión en la cual no existe precedentes en la legislación colombiana y no existe en nuestra normatividad esa suspensión provisional de actos legislativos de emergencia como los que adoptó el gobierno”, afirmó el ministro. Agregó que, a juicio del Gobierno, “suspensiones provisionales no existen, y por eso vamos a reclamar ante la misma corte la no aplicabilidad de esta norma que ellos aducen”.



La reacción del Ministerio de Hacienda se suma al impacto que produjo la decisión judicial sobre el paquete de medidas económicas que el Ejecutivo buscaba aplicar con carácter urgente. Más temprano, distintos sectores económicos advirtieron que, tras la caída del decreto, el Gobierno deberá ajustar el manejo presupuestal por las vías ordinarias y tramitar cualquier modificación fiscal a través de los mecanismos legislativos tradicionales, mientras se resuelve el nuevo frente jurídico abierto ante la Corte.