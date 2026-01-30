En vivo
Gobierno anuncia acción jurídica para frenar suspensión provisional de emergencia económica

Gobierno anuncia acción jurídica para frenar suspensión provisional de emergencia económica

El Ministro de Hacienda, Germán Ávila, dice que la medida “no tiene precedentes” y asegura que reclamarán la no aplicabilidad de la figura usada por el alto tribunal.

