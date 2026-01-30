Bruce Mac Master tras caída de emergencia económica: “Gobierno debe ajustar el presupuesto”

El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, aseguró que tras la suspensión del decreto de emergencia económica por parte de la Corte Constitucional, el Gobierno debe aplicar un ajuste directo al Presupuesto General de la Nación, en lugar de buscar mecanismos extraordinarios para crear o mantener impuestos. Según el dirigente gremial, la decisión del alto tribunal marca un límite claro al uso de decretos para imponer cargas tributarias sin trámite legislativo.

Mac Master calificó como “muy importante” la determinación de la Corte y sostuvo que existía preocupación por la forma en que fue expedido el decreto. “Había un comportamiento del Gobierno que todos habíamos previsto, diseñado para que justamente entrara en vigencia cuando el Congreso terminaba funciones y cuando las Cortes y el aparato judicial entraban en vacancia”, afirmó. A su juicio, esa coincidencia de fechas fue vista por juristas como “una forma de abuso del derecho”, pues permitía que medidas posiblemente inconstitucionales se aplicaran de manera temporal bajo la presunción de legalidad.

El dirigente gremial señaló que el fallo no solo impacta al actual Gobierno, sino que fija un precedente institucional. “Le pone una cortapisa importante al Ejecutivo, no solamente a este gobierno sino al de aquí en adelante, para que no haga uso de estas estrategias de calendario para tratar de afectar a los contribuyentes”, dijo.

También rechazó que la emergencia económica estuviera orientada a proteger a poblaciones vulnerables. “No es cierto que hubiera sido diseñada para favorecer políticas sociales; la verdad es que estaba afectando a una gran cantidad de ciudadanos en muchísimos rubros”, sostuvo, mencionando impactos en IVA y consumo que, según él, también habían sido advertidos por gobernadores y alcaldes.



Sobre cómo reemplazar los recursos que el Ejecutivo esperaba recaudar con los impuestos ahora suspendidos, Mac Master fue enfático en que la norma presupuestal ya establece el camino. “El Estatuto Orgánico de Presupuesto dice que cuando no se aprueba una ley de financiamiento, lo que le corresponde al Gobierno es ajustar el presupuesto”, explicó. Recordó que el gasto público ha crecido con fuerza en los últimos años: “El presupuesto de Colombia es hoy, en términos reales, el más alto de la historia. Creció más del 51 % en términos nominales en tres años”, y agregó que ese aumento ha estado acompañado de mayores plantas de personal y gastos en distintos frentes administrativos y diplomáticos.

Frente a los impuestos que alcanzaron a cobrarse durante la vigencia inicial del decreto, el presidente de la Andi advirtió que difícilmente habría devoluciones. “Yo entiendo que los impuestos cesan con la decisión de la Corte, pero seguramente no le van a devolver a los colombianos lo que pagaron durante un mes. Según cálculos que he oído, fueron más de un billón de pesos”, afirmó. Para Mac Master, aunque ese dinero no regresaría a los contribuyentes, la suspensión evita que la carga continúe y refuerza, según dijo, el equilibrio entre poderes y el respeto por el trámite legislativo en materia tributaria.