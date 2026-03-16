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Blu Radio  / Sociedad  / Los dibujos y el escrito en caso de mujer de 30 años que solicitó el suicidio asistido en Colombia

Los dibujos y el escrito en caso de mujer de 30 años que solicitó el suicidio asistido en Colombia

Catalina explicó que los tatuajes que lleva en sus brazos hacen parte de esa historia personal, pues fueron una manera de resignificar las cicatrices que quedaron tras episodios de autolesión.

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