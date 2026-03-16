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Blu Radio  / Sociedad  / Así fue el momento en que mujer le dijo a su mamá y hermana que quería acceder al suicidio asistido

Así fue el momento en que mujer le dijo a su mamá y hermana que quería acceder al suicidio asistido

El caso de Catalina Giraldo, una psicóloga de 30 años que padece graves trastornos de salud mental, abrió un debate en Colombia sobre el suicidio médicamente asistido.

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