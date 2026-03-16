No fue por lesión, esta es la razón por la que David Ospina no estará vs. Millonarios

Este 17 de marzo, Millonarios recibirá a Atlético Nacional en el estadio Nemesio Camacho El Campín en la Liga BetPlay. Un duelo que tendrá un “sabor especial” por la reciente eliminación del cuadro verdolaga a manos del embajador en la fase previa de la Copa Sudamericana 2026.

Sin embargo, lo que sorprendió en la convocatoria del equipo verdolaga de cara a este duelo fue la ausencia del portero David Ospina, por lo que los hinchas encendieron alarmas de si el golero presentaba o no algún tipo de lesión, sin embargo, este no fue el caso.

David Ospina Foto: Atlético Nacional

¿Por qué David Ospina no estará vs. Millonarios?

Pese que muchos pensaron que se trató de una lesión, desde el cuadro verdolaga confirmaron que no tenía nada que ver, sino que una decisión 100 % técnica por parte del actual cuerpo técnico en cabeza de Diego Arias.

“David Ospina: Decisión técnica. Goza de buena salud”, fue el mensaje desde el equipo de comunicaciones del club sobre el porqué la ausencia del golero en este choque tan importante.



En ese orden de ideas, todo apunta a que será Harlen ‘Chipi Chipi’ Castillo el encargado de resguardar la portería verdolaga en este choque frente a los embajadores en la capital del país, esta vez por la Liga BetPlay.

David Ospina en Atlético Nacional // Foto: Atlético Nacional

Así le ha ido a Ospina en esta segunda etapa en Nacional

Desde su regreso a mediados de 2024, Ospina ha disputado 64 partidos con la camiseta verdolaga y ha sido clave en varios títulos que ha conseguido el equipo desde entonces: Liga BetPlay (1), Copa BetPlay (2) y SuperLiga BetPlay (1).

El golero, gracias a su amplia experiencia, se volvió un pilar de suma importancia del cuadro antioqueño y como uno de los capitanes del equipo el llamado a liderar a los más jóvenes para llevarlos a un siguiente nivel, tanto en lo deportivo como profesional.