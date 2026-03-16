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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / No fue por lesión, esta es la razón por la que David Ospina no estará vs. Millonarios

No fue por lesión, esta es la razón por la que David Ospina no estará vs. Millonarios

El golero será el principal ausente de este clásico en la capital y, aunque muchos creían que por lesión, desde el club confirmaron qué pasó.

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