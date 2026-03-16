“Lo cogieron y le rompieron la cabeza”: Boyacá Chicó denuncia agresión de jugadores de Millonarios

El partido entre Millonarios y Boyacá Chicó del pasado sábado 14 de marzo, sigue generando repercusiones, pero ya no por lo que ocurrió dentro del campo. La polémica se desató tras lo ocurrido en los vestuarios del estadio La Independencia de Tunja, donde, según el club boyacense, un jugador de su institución fue agredido por futbolistas del equipo 'embajador'.

En entrevista con Blog Deportivo este lunes 16 de marzo de 2026, Nicolás Pimentel, presidente de Boyacá Chicó, aseguró que su hermano y jugador del club, Jacobo Pimentel, fue atacado cuando se dirigía al camerino después del encuentro. El directivo fue enfático al describir lo ocurrido y anticipó que el club ya inició acciones legales.



“Lo cogieron entre cuatro”: la denuncia del Boyacá Chicó

Pimentel aseguró que no se trató de una pelea entre jugadores, sino de una agresión directa contra Jacobo, quien en ese momento estaba solo. “Aquí nunca hubo gresca. Jacobo estaba bajando de su palco para dirigirse al camerino y de un momento a otro lo cogieron entre cuatro jugadores”, afirmó.

Según su relato, el futbolista fue golpeado sin posibilidad de reaccionar. “Lo rompieron con un objeto contundente en la cabeza. Eso que pasó es una brutalidad”, dijo el dirigente durante la entrevista.



El presidente del club explicó que el jugador ni siquiera alcanzó a defenderse. “Él estaba totalmente solo, él no pudo ni siquiera defenderse”, agregó.

De acuerdo con la versión del club, el único jugador identificado hasta ahora es el arquero suplente de Millonarios, Diego Novoa, quien, según Pimentel, ya venía alterado desde el desarrollo del partido.



Boyacá Chicó anuncia denuncia penal

📜Comunicado de prensa Deportivo Boyacá Chicó Fútbol Club S.A. pic.twitter.com/gzwq2WomAT — BOYACÁ CHICÓ F.C. (@BCHICOFCOFICIAL) March 16, 2026

El dirigente confirmó que el club decidió acudir a la justicia ordinaria y llevar el caso hasta las últimas consecuencias.

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“Vamos a ir hasta las últimas consecuencias, ya bien sea en el ámbito deportivo, nacional, internacional y claramente con las denuncias penales”, aseguró.

Pimentel insistió en que el club no comparte la versión entregada por Millonarios, que sostiene que se trató de una discusión que terminó con una caída del jugador.

“Eso es completamente falso. Nadie en sus cabales se va a ir solo a enfrentar a cuatro o cinco jugadores después de un partido caliente”, afirmó.

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Mientras tanto, Medicina Legal evalúa las lesiones de Jacobo Pimentel para determinar la incapacidad médica, un factor clave para el proceso judicial que podría abrirse en los próximos días.