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Blu Radio  / Deportes  / “Lo cogieron y le rompieron la cabeza”: Boyacá Chicó denuncia agresión de jugadores de Millonarios

“Lo cogieron y le rompieron la cabeza”: Boyacá Chicó denuncia agresión de jugadores de Millonarios

“Lo cogieron entre cuatro y lo rompieron en la cabeza”, aseguró, el presidente de Boyacá Chicó, quién denunció una agresión contra Jacobo Pimentel en Tunja.

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