Mandatarios paisas celebraron suspensión de decreto de emergencia económica

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, manifestó su respaldo a la actuación del alto tribunal y reiteró su confianza en la justicia y en las instituciones del Estado. Recordó que el pasado 13 de enero presentó ante la Corte Constitucional una solicitud para que se suspendiera de manera urgente el decreto de emergencia económica, al considerar que este permitía al presidente adoptar decisiones sin pasar por el Congreso de la República.

Para Gutiérrez, la determinación de la Corte marca un precedente relevante para el país y reafirma los límites del poder Ejecutivo, teniendo en cuenta por ejemplo el impacto económico que iba a generar el pasar de 5 a 19 % el impuesto de consumo a ciertos productos, a la par que agradeció a los magistrados que participaron en el fallo, a quienes reconoció por su firmeza y compromiso con la Constitución.

"Le pedí formalmente a la Corte Constitucional que suspendiera el decreto de la supuesta emergencia económica con el que el presidente Petro pretendía gobernar por decretazo como un dictador. Y la Corte tomó una decisión histórica y valiente, y suspendió esos absurdos decretos. Agradezco y felicito a los magistrados y magistradas valientes que protegieron el país. Nadie está por encima de la Constitución ni de la ley", afirmó.

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien lideró la denominada “rebelión de los gobernadores”, celebró la decisión señalando que el equilibrio entre los poderes públicos se mantiene vigente. Destacó que el fallo protege intereses fundamentales de las regiones.



"Celebran la educación, la salud y el deporte en Antioquia. También en los otros departamentos hermanos, que son los grandes ganadores con esta suspensión del decretazo de la emergencia económica de Petro. El equilibrio de poderes está a salvo. Antioquia defendió esta causa y hoy valora la decisión de la Corte Constitucional. El gobierno Petro desconoció al Congreso y quiso pasarse por la faja a la Constitución del 91", advirtió el mandatario departamental.

Y es que, por ejemplo, en cuanto a afectaciones para el departamento, en su momento, la Gobernación expuso que con este decreto y el aumento del salario mínimo era en total 1,5 billones de pesos, teniendo en cuenta también que obligaba a la Fábrica de Licores de Antioquia a transferir al Gobierno nacional 720.000 millones de pesos este año.

Rendón también exaltó el papel de la Corte Constitucional y de los magistrados que adoptaron la decisión, resaltando su apego a la libertad y a la Carta Política.