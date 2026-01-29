Corte ‘frenó’ el recaudo de nuevos impuestos tras suspensión provisional de emergencia económica

Tras la decisión histórica que adoptó la Corte Constitucional de suspender provisionalmente el decreto con el que el Gobierno declaró la emergencia económica, esto también significa la suspensión provisional del decreto 1474, que era el que habilitaba al gobierno para el recaudo de nuevos impuestos.

Este decreto reposa en el despacho del magistrado Juan Carlos Cortés y es tal vez el más importante porque es el que cobra los impuestos al amparo de la emergencia económica, como, por ejemplo, del IVA al 19 % de los licores y el impuesto al patrimonio.

Sobre esto, la Sala Plena también deberá resolver algo que no es menor, y es el impedimento que radicó en las últimas horas de la magistrada Paola Meneses aludiendo un posible conflicto de interés porque su esposo trabaja en Ecopetrol.

Golpe de la Corte Constitucional a presidente Gustavo Petro Foto: Presidencia y Rama Judicial

En su escrito dirigido a la Sala Plena, la magistrada explicó que su decisión de apartarse del estudio del caso obedece a la posible configuración de la causal de impedimento consistente en “tener interés en la decisión”.



Esto, debido a que su esposo, Luis Fernando Lozano, se desempeña como Jefe Jurídico Administrativo y de Servicios de Ecopetrol, cargo desde el cual asesora jurídicamente a la empresa, incluyendo la evaluación de los impactos derivados de tributos como los creados por el Decreto 1474.

El alto tribunal deberá definir de fondo este decreto de la emergencia económica declarado por el gobierno Petro en diciembre del año pasado tras el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso de la República.