Impuesto a licores incrementa el precio de una botella de $40.000 a más de $70.000 en el Valle

Desde la Gobernación del Valle manifestaron su preocupación por las consecuencias de esta medida, al advertir que el encarecimiento del licor legal podría incentivar el consumo de bebidas ilegales.

Aumento del impuesto al consumo de licores elevaría precios en el Valle del Cauca.
Gobernación del Valle.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 22 de ene, 2026

