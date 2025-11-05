En vivo
Familia de joven fallecida en reto con licor no descarta acciones legales contra discoteca en Cali

Familia de joven fallecida en reto con licor no descarta acciones legales contra discoteca en Cali

La Fiscalía General de la Nación adelanta una investigación que se encuentra en etapa inicial. Abogado de la familia de la joven presentó un derecho de petición al establecimiento involucrado.

