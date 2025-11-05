Familia de joven fallecida en reto con licor no descarta acciones legales contra discoteca en Cali

Las autoridades investigan la muerte de María José Ardila, la joven de 23 años que falleció luego de participar en un reto con licor promovido por una discoteca de la ciudad de Cali. El hecho ha generado conmoción entre los habitantes y abrió un debate sobre la responsabilidad de los establecimientos nocturnos en este tipo de actividades.

El abogado Camilo Rojas, quien representa a la familia de la víctima, informó que la Fiscalía General de la Nación adelanta una investigación que se encuentra en etapa inicial. Según explicó, se presentó un derecho de petición al establecimiento involucrado para solicitar información sobre sus protocolos de emergencia y licencias de funcionamiento.

“Una vez tengamos la información, analizaremos la documentación para definir las acciones legales que se emprenderán, queremos saber inicialmente, si este establecimiento contaba con un estudio previo del alcance y las consecuencias que genera para una persona consumir esta serie de tragos y alcohol de manera desmedida", señaló Rojas.

La defensa también envió un requerimiento a la Secretaría de Salud de Cali para conocer los detalles de la inspección técnica que esa dependencia habría realizado previamente al local comercial.



Desde la Secretaría de Salud confirmaron que se está realizando una revisión del cumplimiento de la normatividad sanitaria vigente y de los protocolos de atención de emergencias exigidos a los establecimientos de ocio nocturno en la ciudad.