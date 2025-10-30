Joven tiene muerte cerebral tras peligroso reto con licores en una discoteca en Cali

La familia de la joven María José Ardila hoy atraviesa una crítica situación, luego de que los médicos la declararan con muerte cerebral. Esta mujer fue víctima de los denominados retos de tragos, donde se excedió consumiendo diferentes tragos de licor en una discoteca del norte de Cali, y hoy se encuentra en una unidad de cuidados intensivos

"Mi hija no estoy seguro si le faltaron tres o cinco tragos, pero tenemos las grabaciones y en algún momento dice: ‘Este trago qué es, esto me supo inmundo’. Después de que ella dice eso, se desmaya. Al momento de desmayarse se le induce el vómito; ella bronco aspira y le llega ese vómito a los pulmones y queda más o menos 17 minutos sin respiración”, expresó Andrés Ardila, padre de María José.

Lo que más indignación le genera a la familia de María José es que la discoteca donde ella se encontraba con sus amigos no contaba con personal adecuado para brindarle primeros auxilios

"No tenían un paramédico, una ambulancia lista con un reto de esta categoría, en una discoteca que se supone es lo mejor que hay en Cali; cuando yo llego a la UCI encuentro que la han revivido tres veces, veo morir a mi hija tres veces. En este momento está completamente entubada, con el cerebro completamente hinchado, sin saber qué va a ser de la vida de ella, de su esposo y su pequeño bebé”, dijo su padre.



Actualmente María José sigue en una unidad de cuidados intensivos, y los médicos acaban de confirmar su muerte cerebral, los familiares piden justicia y confían en que un milagro pueda suceder.