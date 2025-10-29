Autoridades en Cali se preparan para celebración de Halloween: ¿permitirán caravana de motos?

A dos días de la celebración de Halloween, la comunidad caleña ya se encuentra intranquila, no solo por lo que pasará en la ciudad durante la noche del 31 de octubre, sino todo el puente festivo, pues ya se están haciendo varias convocatorias de caravanas de motos a través de las redes sociales.

Cabe recordar que en años anteriores, estas movilizaciones masivas de motos en la ciudad han generado caos en vías principales como la Calle 5ta, la Autopista Suroriental y la Autopista Simón Bolívar, por lo que diferentes sectores están pidiendo la prohibición de estos eventos.

"No podemos y no vamos a aceptar que haya descontrol, necesitamos rigurosidad y contundencia para quienes planteen y organicen desmanes, caravanas o actos de violencia en Cali, afectando este fin de semana tan importante para las familias y el comercio en la ciudad", señaló el concejal Juan Felipe Murgueitio.



No contemplan prohibir caravana de motos en Cali

Sin embargo las autoridades en Cali aseguran que la prohibición de caravanas no está contemplada, sino que se realizarán operativos y acompañamiento sobre las vías principales de la ciudad, entre agentes de tránsito y la policía.

"Vamos a tener controles en toda la ciudad, hemos citado a varios de los convocantes de estos eventos para recordarles la responsabilidad que tienen al hacer estas convocatorias, son escenarios que generan más intranquilidad que algo positivo para la ciudad. Y el código de Policía y de tránsito sigue vigente", explicó el secretario de seguridad de Cali, Jairo García.