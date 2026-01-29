En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Accidente aéreo Catatumbo
Millonarios
Entrevista fiscal de Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Corte Constitucional suspende provisionalmente decreto de emergencia económica

Corte Constitucional suspende provisionalmente decreto de emergencia económica

La decisión se basó en la ponencia del magistrado Carlos Camargo, quien sostuvo que la suspensión es indispensable para prevenir daños irreparables.

Publicidad

Publicidad

Publicidad