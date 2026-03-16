Asesinaron a siete personas en 24 horas en Cali: van más de 200 homicidios este año.

La ciudad de Cali vivió una violenta jornada durante la últimas 24 horas, con el asesinato de siete personas en diferentes hechos.

Entre estos crímenes está el caso del abogado Yesid Zarate Mota, de 56 años, quien fue atacados por sujetos a bordo de una motocicleta cuando conducía su camioneta en el centro de la ciudad. Los sicarios lo interceptaron a la altura de la carrera 15 con calle 15, donde le dispararon varias veces.

Horas después, en el norte de Cali fueron asesinados Fabio Leonardo Guarín y Jennifer Tintinago, de 55 y 29 años de edad, tras ser atacados a disparos en el barrio Brisas de los Alamos, según las primeras versiones, este hecho estaría relacionado con un caso de intolerancia.

"Bueno, estamos analizando diferentes motivaciones que pueden haberse dado, una de ellas es que el día viernes se haya presentado un posible caso de intolerancia por parte de una de las víctimas. Esto hace parte de la investigación, estamos trabajando precisamente en la recolección de los diferentes elementos materiales de prueba, recolección de versiones de testigos y videos del sector", indicó el general Herbert Benavides, comandante de la Policía de Cali.



Las alarmas en la ciudad están encendidas teniendo en cuenta que en lo corrido del año ya se han registrado 215 homicidios en la capital vallecaucana, cifra que si bien no representa un incremento significativo comparado con el año pasado, sigue siendo alto teniendo en cuenta que el primer trimestre del 2026 no ha terminado.

"Aquí estamos trabajando a través de una acción focalizada. Hemos establecido cerca de 30 microterritorios, donde estaremos llegando con la oferta institucional, también allí llegaremos a través de la policía comunitaria, unos grupos de reacción que tendremos interactuando allí", señaló el general Benavides.