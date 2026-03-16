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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Asesinaron a siete personas en 24 horas en Cali: van más de 200 homicidios este año.

Asesinaron a siete personas en 24 horas en Cali: van más de 200 homicidios este año.

Autoridades trabajan en la recolección de los diferentes elementos materiales de prueba, recolección de versiones de testigos y videos.

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