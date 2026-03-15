Escrutinio electoral en Cali y otros 21 municipios del Valle del Cauca finalizó con normalidad

Una semana después de las elecciones legislativas y las consultas presidenciales del 8 de marzo, en Cali finalizó el proceso de escrutinio que se estaba llevando a cabo en el centro comercial Cosmocentro.

Las comisiones escrutadoras estuvieron acompañadas de testigos, representantes de los partidos políticos y entes de control, revisando actas y formularios electorales para determinar resultados, y garantizar así que el proceso se completara con transparencia. En el resto del valle del Cauca continúa la consolidación de resultados.

"“El proceso en Santiago de Cali transcurrió muy bien. En el Valle del Cauca van 21 municipios escrutados al 100 % en Consulta, Senado y Cámara de Representantes. Es importante mencionar que en el escrutinio local hemos contado con presencia de testigos de movimientos como Pacto Histórico, La U, Cambio Radical, Centro Democrático, Nuevo Liberalismo, entre otros", aseguró Johan Ernesto Bonilla, miembro del Tribunal Seccional del Consejo Nacional Electoral.

Con más de la mitad de los municipios del Valle del Cauca completamente escrutados, ya se conoce cómo quedan distribuidas las 13 curules del departamento: Seis para el Pacto Histórico, dos para el Partido de la U, dos para el Centro Democrático y de a una curul para el Partido Liberal, Cambio Radical y la Coalición Ahora Colombia.