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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Escrutinio electoral en Cali y otros 21 municipios del Valle del Cauca finalizó con normalidad

Escrutinio electoral en Cali y otros 21 municipios del Valle del Cauca finalizó con normalidad

Con más de la mitad de los municipios del Valle del Cauca completamente escrutados, ya se conoce cómo quedan distribuidas las 13 curules del departamento.

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