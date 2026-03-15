Con piedras, palos y botellas plásticas fueron atacados agentes de tránsito y policías en Cali

Persisten las tensiones entre la comunidad y las autoridades en la zona de ladera de Cali, específicamente en las comunas 18 y 20, pues durante este fin de semana, varios ciudadanos se han opuesto a la realización de puestos de control y patrullajes en las vías de esta zona de la ciudad.

El hecho más reciente ocurrió en inmediaciones de los barrios Caldas y Lourdes, donde los agentes de tránsito, la Policía e incluso algunos soldados del Ejército fueron atacados por varios ciudadanos con piedras, palos y botellas plásticas.

Las autoridades de Movilidad indican que estos inconvenientes con la comunidad se registran con mayor frecuencia en esta zona de ladera y también en el oriente de la ciudad, por lo que la directriz que se ha establecido es retirarse del sitio y evitar alguna confrontación con los ciudadanos.

"Es una problemática que se viene presentando en esta parte de Siloé, en Meléndez, donde constante y lamentablemente nos agreden los agentes. Afortunadamente, ninguno resultó herido, tampoco ningún policía, pero pues sí queda el sinsabor de esta renuencia al control, esta renuencia al orden que se genera allí. Ellos estaban haciendo unos patrullajes que se hacen conjuntos. No estaban haciendo ningún operativo revisando documentos, simplemente estaban haciendo patrullajes", indicó Luis Fernando Escobar, subsecretario de Movilidad de Cali.



Justo la noche anterior, una situación similar se registró en el sector de Siloé, donde decenas de motociclistas se opusieron a los controles de tránsito, obligando a los funcionarios a retirarse del lugar. Y el viernes, la tensión se vivió en el oriente de Cali, donde los ciudadanos realizaron una asonada expulsando a los funcionarios del distrito de Aguablanca.