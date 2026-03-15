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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Con piedras, palos y botellas plásticas fueron atacados agentes de tránsito y policías en Cali

Con piedras, palos y botellas plásticas fueron atacados agentes de tránsito y policías en Cali

Una situación similar se registró en el sector de Siloé la noche anterior, donde decenas de motociclistas se opusieron a los controles de tránsito.

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