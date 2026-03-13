Capturados hombres que asesinaron a un adulto mayor en Cali por robarle una cadena de oro

Hay indignación en el oeste de de Cali, tras la muerte de Alonso de Jesús Torres, un adulto mayor de 74 años, quien fue asesinado en medio de un intento de hurto, en inmediaciones del barrio Normandía.

Los hechos ocurrieron en la avenida 1ra. Oeste con calle 4ta, cuando dos sujetos en motocicleta abordaron a la víctima para robar su cadena de oro, aunque este adulto mayor no opuso resistencia, uno de estos hombres le disparó, provocando que perdiera el control y se estrellara metros más adelante.

De inmediato, las autoridades desplegaron un plan candado para dar con los responsables del asalto y la muerte de este adulto mayor. Horas después, se logra ubicarlos en el sur de la ciudad.

"Se logró la captura de un mayor de edad de 24 años y la aprehensión de un menor de 16 años, la incautación de un arma de fuego con la cual presuntamente se cometió este hecho y la inmovilización de un vehículo en el cual se transportaba. De igual manera, la recuperación de una cadena de oro la cual había sido hurtada minutos antes por estos sujetos", aseguró el coronel Andrés Arias, comandante operativo de la policía de Cali.



El menor de edad que fue detenido sería quien le disparó a la víctima, el adulto que lo acompañaba lo había ayudado a escapar del lugar del crimen. Se está en la búsqueda de un tercer implicado quien era el conductor de la motocicleta en la que se movilizaba el adolescente anteriormente.

Según el Observatorio de Seguridad de Cali, en lo corrido de este año, ya se han registrado más de 200 homicidios de la ciudad, cifra que sigue generando preocupacion entre la comunidad.

