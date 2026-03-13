En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Juan Daniel Oviedo
Guerra en Irán
Elecciones presidenciales 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Capturados hombres que asesinaron a un adulto mayor en Cali por robarle una cadena de oro

Capturados hombres que asesinaron a un adulto mayor en Cali por robarle una cadena de oro

Según el Observatorio de Seguridad de Cali, en lo corrido de este año ya se han registrado más de 200 homicidios de la ciudad.

Publicidad

Publicidad

Publicidad