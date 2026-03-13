Mauricio Lizcano elige a Luis Carlos Reyes como su fórmula vicepresidencial

El candidato presidencial Mauricio Lizcano escogió al economista Luis Carlos Reyes como su fórmula vicepresidencial para las próximas elecciones, en una decisión que empieza a definir el equipo con el que buscará llegar a la Casa de Nariño.

Reyes, quien también se perfilaba como posible aspirante a la Presidencia, habría aceptado en las últimas horas acompañar al exministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en esta nueva etapa de la campaña política.

El economista ha tenido un amplio recorrido en el sector público. Durante este Gobierno del presidente Gustavo Petro se desempeñó como director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y posteriormente fue designado como ministro de Comercio en junio de 2024. Además, hizo parte del equipo de empalme presidencial al inicio de la actual administración.

En el ámbito académico, Reyes se graduó en 2005 como economista e historiador de la Florida International University, ambos títulos con honores magna cum laude. Posteriormente realizó su maestría y doctorado en la Michigan State University, en Estados Unidos.



El anuncio oficial de esta fórmula vicepresidencial será realizado por Lizcano este viernes hacia el mediodía desde la Plaza de Núñez, donde el candidato convocó a una rueda de prensa para dar a conocer los detalles de la decisión y el inicio de esta nueva etapa de su campaña.