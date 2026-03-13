En vivo
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / Mauricio Lizcano elige a Luis Carlos Reyes como su fórmula vicepresidencial

Mauricio Lizcano elige a Luis Carlos Reyes como su fórmula vicepresidencial

El candidato presidencial Mauricio Lizcano anunciará oficialmente este viernes al exdirector de la Dian, Luis Carlos Reyes, como su compañero de fórmula.

Mauricio Lizcano elige a Luis Carlos Reyes como su fórmula vicepresidencial
Luis Carlos Reyes es la fórmula vicepresidencial de Mauricio Lizcano.
Foto: AFP y redes sociales
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: 13 de mar, 2026

