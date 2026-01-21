Mauricio Lizcano suma respaldo del partido ASI y la senadora Berenice Bedoya

El candidato presidencial, Mauricio Lizcano recibió el respaldo del partido Alianza Social Independiente (ASI), para ir a la primera vuelta.

Lizcano estuvo acompañado de la senadora Berenice Bedoya, presidenta de esa colectividad, quien también aspira a la reelección.

El candidato aseguró que este respaldo es importante, porque además de las casi dos millones de firmas que entregó ante la Registraduría, ahora tiene el respaldo de una organización política que tiene presencia en 28 departamentos, además de varios alcaldes y diputados a lo largo del país.

“A las 1.800.000 personas que firmaron para que yo fuera candidato presidencial, hoy se suma un partido que ha sido insignia e histórico de los movimientos alternativos en Colombia, que es el partido ASI, que tiene más de 800 concejales, 22 diputados, presencia en 28 departamentos, que lo preside la senadora Berenice Bedoya”, resaltó el aspirante presidencial, al destacar de la expansión de la mencionada colectividad en las regiones y que serviría de impulso a su candidatura.



Lizcano señaló que es una alianza programática muy importante para mantener la independencia.

“Vamos a recuperar el sistema de salud, Berenice ha trabajado enormemente en la Comisión Séptima en esos temas y nosotros vamos a trabajar fundamentalmente sobre ese acuerdo, y también tenemos un acuerdo muy importante para desarrollar un trabajo en los territorios, especialmente en temas de medio ambiente, y por supuesto vamos a trabajar muy fuertemente con el partido en construir una verdadera plataforma de empleo y desarrollo en los territorios”, expresó Lizcano.

El candidato insistió en que no participará en ninguna consulta interpartidista y va directo a la primera vuelta, porque, a su juicio, hasta el momento, en las diferentes coaliciones, simplemente se están organizando en busca de puestos en el Estado.

“Los políticos quieren consultas porque lo conveniente para un político ahora es unirse entre ellos e ir a una consulta y el uno se acomoda para un ministerio y el otro se acomoda para un puesto, pero para nosotros no queremos hacerlo conveniente, queremos hacerlo responsable. ¿Y qué es lo responsable? Liderar directamente con la gente sin la intermediación de consultas”, manifestó el candidato en el evento realizado en Bogotá.

A su juicio, las consultas son entre políticos, “una es para derrotar a De la Espriella y otra es para derrotar a Cepeda”, mientras “el país lo que quiere es conectarse con las soluciones”.

Entre tanto, la senadora Berenice Bedoya animó a sus bases, secundada por Lizcano, recordando que llegan a todo el territorio nacional con ediles y concejales que trabajan desde sus regiones y por ende impulsan votos para ambas aspiraciones.