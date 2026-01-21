En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario congresistas
Ataque que Cauca
Accidentes de trenes España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / Mauricio Lizcano suma respaldo del partido ASI y la senadora Berenice Bedoya

Mauricio Lizcano suma respaldo del partido ASI y la senadora Berenice Bedoya

El candidato presidencial resaltó la presencia nacional de la colectividad y ratificó que no participará en consultas interpartidistas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad