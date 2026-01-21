En vivo
Con demanda buscan tumbar las consultas presidenciales del 8 de marzo

De prosperar esta acción, los precandidatos de la Gran Consulta por Colombia y el Pacto Amplio deberán buscar otros mecanismos para escoger a los candidatos de sus respectivas coaliciones, o que todos estos aspirantes lleguen solos a la primera vuelta del 31 de mayo.

