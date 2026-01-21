Esta consulta no es propiedad de ningún expresidente: David Luna a Claudia López

El candidato a la Presidencia, David Luna, respondió a la candidata Claudia López, quien ha propuesto una consulta de centro, señalando que las dos que existen actualmente, el Pacto Amplio y la Gran Consulta por Colombia, pertenecen a Petro y a Uribe, respectivamente.

“Llega Paloma y llega Juan Carlos Pinzón y Enrique Peñalosa, y la doctora Claudia López saca un trino y un meme diciendo que esta es la consulta del presidente Uribe, ¡hágame el favor! Esta consulta no es propiedad de ningún expresidente. Esta consulta es de quienes tenemos diálogo, de quienes tomamos la determinación de unirnos”, señaló Luna.

Claudia López en Los informantes Foto: Los Informantes/Caracol Televisión

Claudia López le hizo un llamado a Juan Fernando Cristo, Maurice Armitage y Sergio Fajardo para que se unan en una tercera consulta.

Armitage ya rechazó la invitación; Cristo lo está considerando, pero también podría ir a la consulta del Pacto Amplio. Por su parte, Sergio Fajardo ha mantenido hasta el momento la posición de no ir a una consulta y llegar directo a primera vuelta.