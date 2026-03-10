Desde la madrugada de este 11 de marzo comenzaría a regresar la energía en el sur de Santander

La empresa Electrificadora de Santander (ESSA) anunció que inicia los protocolos para la puesta en operación de un nuevo transformador de 115.000 voltios en la subestación de Barbosa, lo que permitirá avanzar en el restablecimiento del servicio de energía en 17 municipios del sur del departamento de la provincia de Vélez.

De acuerdo con la compañía, durante la jornada se realizaron pruebas preliminares al equipo para verificar su correcto funcionamiento, sin embargo, las lluvias registradas en la zona obligaron a realizar pausas momentáneas en los trabajos para garantizar la seguridad del personal que adelanta las labores técnicas.

ESSA explicó que en la noche se iniciarán los protocolos de reconfiguración del sistema y energización del transformador, maniobras que se realizarán de forma coordinada desde el centro de control y las subestaciones asociadas.

Según la empresa, este procedimiento debe hacerse de manera gradual, ya que después de instalar y poner en operación un transformador de estas dimensiones, es necesario verificar el comportamiento de la red, coordinar los sistemas de protección y controlar la estabilidad del sistema eléctrico para evitar fallas o sobrecargas.



Si las condiciones climáticas lo permiten, el restablecimiento del servicio comenzará a percibirse de forma progresiva a partir de las 2:00 de la mañana de este miércoles 11 de marzo de 2026, con la energización paulatina de los sectores afectados durante la madrugada y la mañana.

Finalmente, ESSA hizo un llamado a los usuarios que ya cuentan con servicio de energía a hacer un uso racional de la electricidad, con el fin de equilibrar las cargas del sistema y facilitar la normalización del servicio en toda la región.

La compañía también informó que mantiene habilitados sus canales de atención para la recepción de solicitudes, reportes y emergencias relacionadas con el suministro de energía.