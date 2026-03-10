En vivo
Desde la madrugada de este 11 de marzo comenzaría a regresar la energía en el sur de Santander

La Electrificadora de Santander inicia la energización de un nuevo transformador de 115.000 voltios en la subestación de Barbosa. El servicio empezaría a normalizarse desde las 2:00 a.m.

Subestación de Barbosa Santander.
Subestación de Barbosa Santander.
Imagen de la Electrificadora de Santander.
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 10 de mar, 2026
Editado por: Alix Salamanca

