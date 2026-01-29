En vivo
El presidente y dos alcaldes apoyan de frente candidatos: Lizcano pide intervención de Procuraduría

El candidato a la Presidencia Mauricio Lizcano asegura que los funcionarios se aprovechan de su cargo para hacer política.

