El presidente y dos alcaldes apoyan de frente candidatos: Lizcano pide intervención de Procuraduría

El candidato presidencial Mauricio Lizcano aseguró que en este momento hay una falta de garantías en el proceso electoral, pues dice que hay dos alcaldes además del mismo presidente Gustavo Petro que estarían, según él, interviniendo en política.

“Le pido al señor procurador, Gregorio Eljach, que garantice la posibilidad de que los candidatos tengamos igualdad de condiciones en esta contienda electoral”, aseguró Lizcano.

El candidato dice que el Gobierno Petro, por medio de las entidades, estaría apoyando al senador Iván Cepeda.

“Por el otro lado, los alcaldes de dos ciudades principales, Medellín y Barranquilla, están haciendo campaña por De la Espriella, no hay garantías, ¿dónde está la Ley que obliga que los funcionarios no pueden participar en política?”, dijo Lizcano.



Es importante recordar que el movimiento Creemos, del alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, respaldó recientemente la candidatura de Abelardo de la Espriella.

Por otro lado, la casa Char, de Barranquilla, también apoyará al abogado en su candidatura presidencial.