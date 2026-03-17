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Blu Radio  / Tecnología  / iOS 27 conservará lo que no gustó de iOS 26: así será la actualización del iPhone

iOS 27 conservará lo que no gustó de iOS 26: así será la actualización del iPhone

Apple trabajaría en una función clave: un control deslizante permitiría ajustar la intensidad del efecto en sus dispositivos.

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