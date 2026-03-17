iOS 27 conservará lo que no gustó de iOS 26: así será la actualización del iPhone

El próximo gran salto que tendrá iPhone en su sistema operativo ya deja ver lo que sus usuarios tendrán en septiembre. Si bien muchos esperaban cambios radicales frente a iOS 26, todo indica que Apple continuará apostando por su diseño visual, Liquid Glass, en la próxima actualización, una decisión que para varios no resulta favorable.



iOS 27 conservará lo que no gustó de iOS 26

El rediseño introducido en iOS 26 no pasó desapercibido. Liquid Glass, con sus transparencias y efectos, generó debate desde su lanzamiento. Sin embargo, lejos de desaparecer, este diseño seguirá siendo protagonista en iOS 27. De acuerdo con la información revelada por el periodista Mark Gurman, las versiones internas no tendrían cambios.

Aunque la compañía enfrenta movimientos, como la salida del jefe de diseño que impulsó la interfaz, todo apunta a que Apple quiere seguir apostando por Liquid Glass y perfeccionarlo, en lugar de empezar desde cero.



Qué llegaría en el Liquid Glass de iOS 27

Más que un rediseño, lo que llegaría serían mejoras puntuales. Apple trabajaría en una función clave: un control deslizante permitiría ajustar la intensidad del efecto transparente en todo el sistema. Si bien la opción ya aparece de forma limitada en iOS 26, la idea sería que se aplique en toda la interfaz.

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Esto quiere decir que la herramienta llegaría a elementos como:



Íconos y botones con mayor o menor transparencia

Barras de navegación con distintos niveles de opacidad

Pantalla de inicio y carpetas más personalizables

De concretarse, la herramienta podría responder a una de las críticas más recurrentes de los usuarios: la falta de control sobre el diseño. Cada persona tendría la capacidad de adaptar la apariencia según su preferencia, algo poco habitual en Apple; de esta manera, habría mayor control sobre el diseño visual del dispositivo.



iOS impulsaría a Siri: así sería la actualización

En paralelo, la compañía también ha enfocado sus esfuerzos en su asistente. Siri tendría una actualización importante, con un lenguaje más natural y respuestas más precisas. Parte de esta evolución se vincula a la inteligencia artificial de Google que llegaría a Apple y lo acercaría a herramientas como ChatGPT.



Este enfoque también explica por qué no habría cambios visuales de gran magnitud, pues el equipo se concentra en ponerse al nivel de sus competidores en la experiencia con inteligencia artificial. Por ahora, solo queda esperar a que iOS 27 sea presentado en la WWDC 2026, que usualmente se realiza en septiembre, cuando se anuncia oficialmente lo nuevo que llega de Apple.

