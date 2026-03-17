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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Menor de 15 años murió durante riña con otros menores afuera de un colegio en Cali

Menor de 15 años murió durante riña con otros menores afuera de un colegio en Cali

Dos adolescentes de 16 años fueron aprehendidos; autoridades alertan por la creciente intolerancia entre jóvenes.

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