Menor de 15 años murió durante riña con otros menores afuera de un colegio en Cali

Un hecho de intolerancia terminó en tragedia en las últimas horas en Cali, luego de que una riña entre menores de edad dejara como resultado la muerte de un joven de 15 años.

De acuerdo con información preliminar, los involucrados ya habían tenido conflictos meses atrás, lo que habría desencadenado un nuevo enfrentamiento que terminó en un desenlace fatal.

Durante el hecho, dos menores de 16 años fueron aprehendidos en el lugar, señalados de participar en la riña que derivó en el homicidio. La rápida reacción de las patrullas permitió su captura cuando intentaban huir del sitio, según lo manifestó el comandante de la policía de Cali, el general Herberth Benavides .

“Se trata de un hecho desafortunado producto de la intolerancia. La información inicial que estamos analizando indica que estos jóvenes ya habían tenido rencillas meses atrás y, al encontrarse nuevamente, se presenta una riña que termina con el homicidio de un menor de 14 años. En este caso, fueron aprehendidos dos adolescentes de 16 años. La reacción policial fue oportuna: las patrullas llegaron en el momento en que se desarrollaba la riña y lograron su aprehensión cuando intentaban huir”, puntualizó el comandante.



Tras este caso, desde el Ministerio Público se encendieron las alertas frente a los niveles de violencia entre jóvenes y la necesidad de intervenir de manera preventiva.

Gerardo Mendoza, personero de Cali, hizo el llamado a trabajar de manera articulada con las diferentes entidades para garantizar lugares más seguros para la juventud caleña.

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“Este hecho de violencia nos alerta sobre la urgencia de reforzar las acciones de prevención y convivencia escolar. Reafirmamos la necesidad de que instituciones educativas, la familia, las autoridades y la comunidad trabajen de manera articulada para garantizar entornos seguros para nuestros jóvenes”, indicó el funcionario.

Los dos adolescentes aprehendidos están a la espera de un proceso que defina su situación.