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Evacúan aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla por alerta por posibles explosivos

La situación se generó hacia el mediodía de este martes, en la zona de recogida de equipaje internacional.

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