Evacúan aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla por alerta por posibles explosivos

Una alerta de evacuación fue generada hacia el mediodía de este martes en el aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz, luego de que dos perros de la Policía detectaran la presencia de posibles explosivos al interior de unas maletas que procedían de un vuelo internacional.

Por esto, de inmediato se ordenó la evacuación tanto a viajeros como a trabajadores de la terminal aérea, dejando incluso sin personal la torre de control, debido a que la aeronave en la que presuntamente estaban los explosivos estaba próxima a esta área.

El personal fue enviado hacia la zona de parqueadero, a varios kilómetros de distancia de la pista de aterrizaje, con el fin de colocarlos a salvaguarda mientras llegaban los refuerzos de Policía anti explosivos.

No obstante, la alerta se generó justo cuando ya estaba listo para despegar un vuelo de Avianca, que iba a cubrir la ruta Barranquilla- Bogotá, por lo que las personas tuvieron que ser avisadas de la urgente evacuación, llevándolos hacia la zona más lejana de la pista de aterrizaje.



"Estamos con bastante temor por esta situación. Nos desalojaron de inmediato del avión en el que íbamos a salir por la amenaza de bomba en la torre de control. Los pasajeros no éramos conscientes de lo que estábamos viviendo. Todos íbamos bajando sin entender. Nos dieron una sombrilla por la alta temperatura que hay en la pista, que supera los 35°", indicó Juan Carlos Viloria, uno de los viajeros afectados.

A pesar de que el aeropuerto fue evacuado en su totalidad, ellos son los únicos que permanecen al interior del mismo, debido a que la falta de información sobre la situación no han establecido si lo más seguro es permanecer allí o usar las rutas de evacuación.

Por esto, se ordenó que temporalmente fueran desviados los vuelos hacia el aeropuerto de la ciudad de Cartagena.

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