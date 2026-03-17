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Blu Radio  / Economía  / Colombia establece una serie de nuevos aranceles para proteger a la industria nacional

Colombia establece una serie de nuevos aranceles para proteger a la industria nacional

Las medidas de aranceles incluyen a la industria siderúrgica, la automotriz y la producción de baldosas.

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