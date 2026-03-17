Colombia establece una serie de nuevos aranceles para proteger a la industria nacional

El Gobierno nacional firmó tres nuevos decretos en materia de aranceles con los que busca proteger a distintos sectores de la industria nacional.

Por un lado, se estableció un arancel de 35 % para productos de la industria metalúrgica provenientes especialmente de países como Turquía, China, Rusia e India, cuyos productos llegan a Colombia a precios cada vez más bajos. Entre los productos con el nuevo arancel hay distintos tipos de barras de acero, grapas y alambres. Los aranceles estarán vigentes hasta marzo del 2027.

Billetes colombianos. Foto: Blu Radio.

En segundo lugar, un decreto establece aranceles para la entrada al país de distintos tipos de baldosas. Este arancel será de 25 % y estará vigente hasta marzo del 2028.

Finalmente, el gobierno modificó los instrumentos de incentivo a la industria local automotriz. Por un lado, se permitirá la importación dentro del contingente sin arancel de vehículos de marcas pertenecientes a empresas que tengan alianzas estratégicas con las empresas autorizadas y, en segundo lugar, se permitirá que las empresas autorizadas IAMAS puedan ceder el beneficio a empresas del mismo grupo empresarial, filiales o subsidiarias constituidas en Colombia.