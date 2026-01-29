Movimiento Creemos y su respaldo a Abelardo de la Espriella: una apuesta por la "coherencia"

El movimiento político Creemos, liderado por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ha oficializado su postura de cara a la contienda electoral, confirmando su apoyo irrestricto a la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella. En diálogo con Mañanas Blu, Camila Gaviria, concejal de Medellín y presidenta del movimiento, explicó que esta decisión se fundamenta en la "coherencia" simbólica y temática que existe entre el programa de Creemos y la trayectoria del abogado.



Alianza por la "coherencia" y contra el desgobierno

Gaviria destacó que la adhesión a De la Espriella no es fortuita, sino que nace del acompañamiento previo que el candidato brindó a Fico Gutiérrez durante su pasada campaña presidencial. Según la concejal, el movimiento ha identificado en él a la figura capaz de "derrotar el desgobierno actual" y replicar a nivel nacional los proyectos significativos que se han gestado en Medellín.

Un punto clave en esta estrategia es la decisión de no participar en la Gran Consulta por Colombia ni apoyar a otros candidatos de sectores afines, como el Centro Democrático. Creemos optará por ir directamente a las elecciones presidenciales para ratificar la adhesión que fue confirmada recientemente.



El espejo de Medellín como advertencia nacional

La presidenta de Creemos fue enfática al señalar que la experiencia vivida en Medellín bajo la administración anterior sirve como motor para su activismo actual. Gaviria mencionó que la ciudad sufrió un "desgobierno" marcado por la corrupción, que a la fecha deja más de 40 personas imputadas respondiendo ante la justicia.

"No queremos que eso le pase al país", afirmó, subrayando que la prioridad del movimiento es evitar que el candidato del actual gobierno gane las elecciones. El objetivo es trasladar el modelo de gestión que permitió a Federico Gutiérrez "sacar a Medellín de ese desgobierno" hacia el escenario nacional.



La ruta legislativa

Paralelamente a la carrera presidencial, Creemos busca consolidar su fuerza en el Legislativo para recuperar su personería jurídica. La lista al Senado será abierta y estará encabezada por Juliana Gutiérrez Zuluaga, hermana del exalcalde, quien cuenta con un amplio recorrido acompañando procesos políticos y vinculando al sector empresarial.

Escuche aquí la entrevista:

