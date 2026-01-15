En vivo
Enrique Peñalosa fue aceptado en la Gran Consulta por Colombia

Enrique Peñalosa fue aceptado en la Gran Consulta por Colombia

Esta coalición cuenta ahora con nueve candidatos tras la llegada del exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa.

