Enrique Peñalosa fue aceptado en la Gran Consulta por Colombia

El exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, ahora hace parte de la Gran Consulta por Colombia, así lo decidió esa coalición tras una reunión que se dio en las últimas horas.

Como lo había anticipado Blu Radio, el encuentro se dio en horas de la tarde de este miércoles y allí se tomó la decisión.

Es importante recordar que Peñalosa ya se había reunido con los candidatos de la Gran Consulta en oportunidades anteriores, sin embargo, su llegada a ese grupo no se había podido concretar ya que Peñalosa no contaba con el aval de ningún partido para su candidatura a la presidencia.

Sin embargo, esta situación cambió en las últimas horas pues Peñalosa recibió el aval de Oxígeno, el partido de Ingrid Betancourt.



Partido Oxígeno. Foto: Blu Radio

De esta manera, la Gran Consulta por Colombia tendrá nueve candidatos que irán a las urnas en marzo. Al ganador lo apoyarán todos los otros en la primera vuelta de mayo.

Estos son los 9 candidatos de la Gran Consulta por Colombia:

