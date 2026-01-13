En vivo
Enrique Peñalosa recibirá aval del partido Oxígeno de Ingrid Betancourt

Enrique Peñalosa recibirá aval del partido Oxígeno de Ingrid Betancourt

El precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón le pidió a esa colectividad entregar el aval al exalcalde de Bogotá.

