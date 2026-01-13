Enrique Peñalosa recibirá aval del partido Oxígeno de Ingrid Betancourt

Con el visto bueno de la directora del partido Oxígeno, la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa recibió este martes el aval para poder participar en la Gran Consulta Por Colombia.

A través de su cuenta en X, el exministro de Defensa y precandidato presidencial solicitó el apoyó al exalcalde Enrique Peñalosa, quien no contaba con un aval para participar en las elecciones del próximo año.

“He pedido al @partidooxigeno entregar aval a @EnriquePenalosa quien ha sido un servidor ejemplar al país, y así pueda participar en las elecciones presidenciales”. “El futuro de Colombia y la democracia deben estar por encima de cualquier interés político o partidista”, aseguró el exministro Pinzón a través de redes sociales.

Ingrid Betancourt Foto: AFP

Por la misma vía, Ingrid Betancourt aprobó la propuesta de Pinzón.



“Bienvenida esta generosa iniciativa de @PinzonBueno. La grandeza, inteligencia y corazón de Juan Carlos, aliada a la visión, sabiduría y experiencia de @EnriquePenalosa, nos honran y fortalecen la unión de todos los mejores para servirle a Colombia. Seguimos construyendo la victoria.“

Acepta el alcalde Enrique Peñalosa asegurando en X que: “Agradezco enormemente el liderazgo de @PinzonBueno con su llamado a la unión nacional, demostrando ser un gran patriota que pone el bienestar de Colombia por encima de intereses políticos. Así mismo doy las gracias de corazón a @IBetancourtCol por el extenderme el aval del @PartidoOxigeno que acepto con gratitud”.

Es de recordar que el pasado 12 de diciembre, el precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón, que ya contaba con el aval del partido Oxígeno y de ADA se reunión con el exalcalde Enrique Peñalosa, para hablar de una posible alianza para las elecciones en la que hablaron “del servicio al país y la importancia de unir todos los esfuerzos”. Aunque el nombre de Peñalosa podría entrar a la gran consulta del 8 de marzo, en el que en las próximas horas se oficializará la entrada de Juan Carlos Pinzón, su nombre aún debe ser aceptado en consenso por los otros siete precandidatos.

En diálogo con Mañanas Blu, el exalcalde aseguró sobre su llegada a la coalición y el aval de Oxígeno Verde: "Agradezco enormemente el liderazgo de Pinzón... demostrando ser un gran patriota que pone el bienestar de Colombia por encima de intereses políticos".

Y agregó, "doy las gracias de corazón a Ingrid Betancourt por extenderme el aval del partido Oxígeno que acepto con gratitud" - "Ese centro derecha de gente íntegra, con conocimientos, con experiencia, es la mejor opción".

